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الشرطة الإسرائيلية تعتقل مشتبها به بتهديد نتنياهو بالقتل

i24NEWS

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عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تزور قبر شقيقه يوني نتنياهو.
Olivier Fitoussi/Flash90عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تزور قبر شقيقه يوني نتنياهو.

وقالت الشرطة إن المشتبه به له تاريخ طويل من الاضطرابات النفسية والمرض. وأثناء التحقيق، اعترف بالتخطيط لقتل الزعيم الإسرائيلي وأُحيل بعد ذلك إلى تقييم نفسي.

قالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك إنه تم السبت اعتقال رجل على خلفية الاشتباه بوضعه فوق قبر شقيق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسالة موجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يهدده فيها بالقتل.

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وقالت الشرطة إن المشتبه به له تاريخ طويل من الاضطرابات النفسية والمرض. وأثناء التحقيق، اعترف بالتخطيط لقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي وأُحيل بعد ذلك إلى تقييم نفسي.

افتتحت الرسالة بالكلمات "كيف الحال يا يوني - أيها البطل؟ كيف تسير الأمور بالنسبة لك أنت (الجالس) في الأعلى؟ آه، لقد نسيت، من المحتمل أنك تقف في مكانك ولا مجال كبيرا عندك للتقدم".

ونوه في الرسالة إلى أن تهديده فوري وآني من خلال استخدامه عبارات مثل "تهديد من المستوى الأول وتنبيه بالتدريج الأحمر" .

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