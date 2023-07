تقرير: مقتل جنرال في الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على سوريا

أثار نبأ مقتل جنرال إيراني يدعى حسين سوهاني في غارة إسرائيلية الليلة استهدفت مواقع في طرطوس وحمص الكثير من الجدل بين من يؤكد صحة الخبر ومن ينفي بالقطع.

يشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ الغارة فجر اليوم الأحد ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية انفجر جوا وتم العثور على شظاياه في مدينة رهط جنوبي البلاد دون وقوع أضرار بشرية.

تشير تقارير إلى مقتل سوهاني خلال قصف إسرائيلي ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات انفجر جوا وسط إسرائيل وفي مقدمتها صحيفة صابرين نيوز. وبحسب الصحيفة فإن العقيد حسين سوهاني قتل فجر الأحد جراء الضربة الإسرائيلية بوصفه مسؤولا عن الطائرات المسيرة الإيرانية في سوريا.