وزير الأمن الإسرائيلي يوافق على امتلاك 25 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-35

مع مزيج من التخفي ودمج أجهزة الاستشعار والحرب الإلكترونية، سيضمن الجيل الخامس من طائرات F-35 ضمان تفوق سلاح الجو الإسرائيلي على التهديدات الحالية

وافق وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على توصية رئيس الأركان هرتسي هاليفي ومدير عام وزارة الأمن العقيد (احتياط) إيال زامير وقائد القوات الجوية العقيد تومر بار، بتجهيز المنظومة العسكرية بسرب ثالث من طراز الطائرات المقاتلة الشبح "أدير" (F35).

من المقرر أن تتم وزارة الأمن صفقة شراء 25 طائرة من طراز F35 من الحكومة الأمريكية، من تصنيع شركة لوكهيد مارتن. عند الانتهاء من الصفقة، سيتم توسيع أسطول طائرات الشبح الأكثر تطوراً في العالم التي تشغلها القوات الجوية الإسرائيلية إلى 75 طائرة.

بعد موافقة وزير الأمن سيصدر وفد المشتريات في وزارة الدفاع الأمريكية طلب شراء رسمي (LOR) إلى الموظف الفني المبتدئ الأمريكي. وذلك من أجل استكمال الموافقة والتوقيع على الصفقة في المستقبل القريب.

ويقدر حجم الصفقة بنحو 3 مليارات دولار من أموال المساعدات الأمريكية. كجزء من الاتفاقية الأصلية بين الحكومتين، التزمت شركة تصنيع الطائرة، لوكهيد مارتن، وشركة تصنيع المحركات، برات آند ويتني، بالمشاركة مع الشركات الإسرائيلية في إنتاج طائرات F35 المباعة إلى الدول التي تقوم بتجهيزها. وستتيح الصفقة الجديدة استمرار التزام الشركات الأمريكية بالتعاون في إنتاج قطع غيار الطائرات مع الصناعات الإسرائيلية.

وعقب جوشوا (شيكي) شاني، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن إسرائيل: "نحن فخورون بدعم الجيش الإسرائيلي في توفير مقاتلات F-35، ويشرفنا أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت نيتها شراء طائرات F-35 إضافية. سلاح الجو الإسرائيلي أثبت قدراته في العمليات الحاسمة مع الأسراب 116 و 140، ونحن نتطلع إلى البناء على هذا الأداء القوي. بمزيج من التخفي ودمج أجهزة الاستشعار والحرب الإلكترونية، سيضمن الجيل الخامس من طائرات F-35 تفوق سلاح الجو الإسرائيلي على التهديدات الحالية والمتطورة لحماية حدوده ومواطنيه لعقود قادمة".