لبنان: مفتى طرابلس يحذر من الانجرار إلى أى فتنة طائفية أو مناطقية

وأكد الشيخ على "السرعة والضرورة القصوى للقبض على الفاعلين ومحاسبتهم، وأن يبذل الأهالي من المنطقتين كل جهدهم للمساعدة في كشف الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة

شدد الشيخ محمد إمام، مفتي طرابلس والشمال اللبناني ورئيس أساقفة الأبرشية المارونية بالمدينة المطران يوسف سويف، اليوم الأحد، من الإنجرار إلى أي فتنة طائفية أو مناطقية، وذلك بعد مقتل شابين مسيحيين برصاص مجهولين منطقة بشرى شمالي البلاد.

وأكد الشيخ على "السرعة والضرورة القصوى للقبض على الفاعلين ومحاسبتهم، وأن يبذل الأهالي من المنطقتين كل جهدهم للمساعدة في كشف الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة".

وتابع الشيخ في بيان أن "خسارة أرواح غالية وعزيزة من بلدة بشري في منطقة القرنة السوداء هو حدث محزن وأليم. وأن دار الفتوى والمطرانية المارونية يهيبون بالأهالي الذين يعيشون جنبا إلى جنب منذ مئات السنين في منطقتي بشري والضنية أن تزيدهم هذه الحادثة إصرارا على اللُحمة الوطنية ووعيا وقدرة على احتواء هذا الألم المشترك".

وتعرّض شاب مسيحي من منطقة بشري لإطلاق نار في منطقة "القرنة السوداء" السبت الماضي ما أدّى إلى مقتله، ولاحقا في اليوم نفسه قُتل شاب مسيحي آخر في المنطقة ذاتها، وفقا للجيش.

وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الحادث، مشددا في بيان على أنه "ستتم ملاحقة مرتكبيه وتوقيفهم ليأخذ القانون مجراه وليكونوا عبرة لغيرهم".