إيران تكشف عن موعد أول رحلة سياحية إلى مصر

وفي هذا السياق، قال مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، في إيران، إن "استئناف العلاقات بين بلاده ومصر يحظى باهمية بالغة".

بعد 45 يوما من الآن، سيتم إطلاق أول رحلة للسياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر، حسب ما نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، عن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة بإيران.

وفي هذا السياق، قال مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، في إيران، إن "استئناف العلاقات بين بلاده ومصر يحظى باهمية بالغة".

وأشار علي اكبر ولايتي، إلى رفع مستوى التعاون بين بلاده ودولتي الصين وروسيا؛ مبينا أن علاقات استراتيجية سوف تتشكل بين الدول الثلاث تدريجيا.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان أعلن الخميس الماضي، أن بلاده ترحب بـ"تطبيع وتطوير العلاقات مع دول المنطقة والعالم، بما فيها مصر والمغرب".

وأضاف حسين أمير عبداللهيان، خلال اللقاء الذي نظمته الخارجية الإيرانية مع سفراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى، أن "سياسة تطوير العلاقات وتعزيز التعاون مع دول الجوار تأتي ضمن أولويات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية برئاسة إبراهيم رئيسي"، بحسب لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).