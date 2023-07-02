الرئيس الإسرائيلي يمنح "وسام الشرف الرئاسي" للمستشار اليهودي للعاهل المغربي

وسيمنح الرئيس الإسرائيلي الوسام لرجل الدولة المغربي البالغ من العمر 82 عامًا في فئة الأفراد "الذين قدموا مساهمة فريدة للشعب اليهودي".

كشف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، عن لائحة الأسماء الذين سيتم منحهم وسام الشرف الرئاسي لهذا العام، حيث شملت اسم أندريه أزولاي، المستشار اليهودي للعاهل محمد السادس.

وسيمنح الرئيس الإسرائيلي الوسام لرجل الدولة المغربي البالغ من العمر 82 عامًا في فئة الأفراد "الذين قدموا مساهمة فريدة للشعب اليهودي".

وتولى أزولاي منصبه منذ حكم الملك الراحل الحسن الثاني.

وأفاد بيان رسمي للرئاسة، جاء فيه: "لقد قدم أزولاي مساهمة استثنائية للعالم اليهودي ويهود المغرب ودولة إسرائيل في تنمية العلاقات مع المغرب والحفاظ عليها على مر السنين، والحفاظ على التراث اليهودي في المغرب وتقديم الدعم والمشورة للقادة الإسرائيليين في سعيهم من أجل السلام في الشرق".

وأضاف البيان أن "رؤيته في إقامة علاقات ودية وسلمية بين إسرائيل والمغرب تحققت في اتفاقيات إبراهيم ونفوذه واضح في كل مجال من مجالات هذه العلاقات".

وأسس أزولاي منظمة "الهوية والحوار" من أجل استعادة التراث اليهودي في المغرب وتعزيز التواصل بين الثقافات بين اليهود والفلسطينيين.

وفي عام 2020، وبحضور ملك المغرب، تم افتتاح "بيت الذاكرة"، وهو مركز للثقافة اليهودية أسسه أزولاي، وهي مزيج من اللغتين العربية والعبرية للتعبير عن "التعايش" بين اليهود والمسلمين في مدينة الصويرة في جنوب المغرب.