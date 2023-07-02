خبراء أمنيون إسرائيليون يطالبون بالتحرك بالقوة لإخلاء "خيام حزب الله"

وأمام هذا الوضع ندد الخبراء بـ "تآكل الردع الإسرائيلي"، ما عزاوه إلى "الانقسامات الداخلية في البلاد التي تبعث برسالة ضعف".

حذر معهد دراسات الأمن القومي (INSS) اليوم الأحد من أن إسرائيل لا يمكنها الاكتفاء باتصالات دبلوماسية لإخلاء المواقع التي أنشأها حزب الله في الأراضي الإسرائيلية، وأنه يتعين عليها التحرك، حتى لو شكل هذا خطرا في اندلاع مواجهة.

وأمام هذا الوضع ندد الخبراء بـ "تآكل الردع الإسرائيلي"، ما نسب إلى "الانقسامات الداخلية في البلاد التي تبعث برسالة ضعف".

خبراء معهد الأمن القومي - برئاسة رئيس جهاز الأمن القومي السابق اللواء المتقاعد تامر هيمان - توصلوا بالتالي إلى استنتاجات مثيرة للقلق حول ملابسات الحادث وعواقبه على الصراع بين حزب الله وإسرائيل، مشيرين إلى أن المنظمة "تتزايد جرأة" وتتصرف بشكل فاضح ".

وبحسب باحثين أمنيين، فإن "العملية الجارية لبناء قوة حزب الله، وتفسير عمل قواتنا بما يتجنب الاحتكاك مع التنظيم، تؤدي إلى وضع استراتيجي خطير يمكن أن يؤدي إلى التصعيد. ولا شك في أن حزب الله يتصرف بدافع الضيق في ضوء ذلك". للوضع الصعب في لبنان ويسعى إلى تبرير وجوده.

لتوضيح وجهة نظره، أورد المعهد الاستفزازات الأخيرة للجماعة الشيعية الموالية لإيران، مستشهداً بتهديدات حزب الله فيما يتعلق بقضية خزان الغاز قبالة الساحل اللبناني، والهجوم على مفترق مجيدو.

في الوقت نفسه ، يلاحظ الخبراء وجودًا متزايدًا لأعضاء حزب الله على طول الحدود، ورغبتهم المتزايدة في خلق احتكاك مع الجيش الاسرائيلي.

ويرى باحثو الاستراتيجية الأمنية والسياسية العسكرية في المعهد أن "سلوك حزب الله مدفوع بسوء فهمه للصعوبات الداخلية في إسرائيل منذ تشكيل الحكومة الحالية، وهو ما يفسره على أنه ضعف من الدولة".

في حين يرى معهد دراسات الأمن القومي أن حزب الله غير مهتم بشن حملة عسكرية كبيرة، يرى الحزب هذه التطورات كفرصة لتحسين "توازن الردع" في مواجهة الجيش الإسرائيلي ، ولكن أيضًا لتوسيع وجوده في جنوب لبنان وجنوبي لبنان. التأثير على الحدود.

كما يدرك معهد دراسات الأمن القومي أن تركيب الخيام كان في البداية نتيجة خطأ من قبل عناصر حزب الله على الأرض الذين لم يكونوا على دراية بموقع الخط الأزرق (الحدود بين إسرائيل ولبنان)، مؤكدًا أن الأمر استغرق عدة أيام في الجيش الاسرائيلي ليثبت على وجه اليقين أن مقاتلي التنظيم المسلحين قد دخلوا الأراضي الخاضعة لسيادة إسرائيل. "لكن استمرار وجودهم لمدة شهرين يخدم حزب الله في تعزيز مكانته كـ" مدافع عن لبنان "، وإثبات أهميته لإيران وكذلك دوره المركزي في" محور المقاومة لإسرائيل "، كما يوضح معهد الأبحاث.