نتنياهو يجري اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية عن التوتر بالضفة ووضع السلطة الفلسطينية

يأتي الاجتماع بعد أسبوعين من عملية إطلاق النار في مستوطنة "عيلي"

بعد أسبوعين من العملية قرب مستوطنة "عيلي" في الضفة الغربية، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعا حول الوضع في الضفة الغربية مع قادة الجيش الإسرائيلي والمسؤولين الأمنيين، وصرح مسؤول أمني لقناة "13" أنه تمت خلال الجلسة مناقشة قضايا استراتيجية ووضع السلطة الفلسطينية.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس وزير الأمن يوآف غالانت، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، رئيس جهاز الشاباك رونين بار، منسق أعمال الحكومة في المناطق ومسؤولين آخرين.

وقالت مصادر سياسية، إنه من بين المواضيع التي تمت مناقشتها كان الوضع الأمني في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، على وجه الخصوص الوضع السيئ للسلطة الفلسطينية والخيارات المتاحة أمام إسرائيل لتقوية السلطة الفلسطينية هذه الفترة- من بينها أمور على شكل هبات.

وسبق الجلسة لدى رئيس الحكومة، عدة تقييمات عن الوضع الحكومي لدى رئيس هيئة الأركان ومع وزير الأمن الإسرائيلي.