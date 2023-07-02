اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومدنيين من لبنان على الحدود بين البلدين

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن القوات الموجودة في الموقع "ردت بإجراءات تهدف إلى تفريق المتظاهرين، حيث ألقى عدد من المشتبه بهم الحجارة

وقعت اشتباكات على الحدود الشمالية بين الجيش الإسرائيلي ومدنيين لبنانيين اليوم الأحد، بينما اقتلعت جرافات الجيش الإسرائيلي الأشجار خارج السياج، واخترقت مترًا واحدًا وراء الخط الأزرق، أطلق الجنود الذخيرة الحية وألقوا قنابل الصوت على المدنيين اللبنانيين الذين حاولوا منع المناورات. وأدى الحادث إلى تدخل الجيش اللبناني.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن القوات الموجودة في الموقع "ردت بإجراءات تهدف إلى تفريق المتظاهرين، حيث ألقى عدد من المشتبه بهم الحجارة على الجرافات".

هذا النوع من الاشتباكات، الذي يتكرر بانتظام في سياق العمل الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي على الحدود، يشير الى التوترات المتصاعدة على الحدود اللبنانية.

في الوقت نفسه، يتصارع الجيش الاسرائيلي مع عناصر حزب الله الذين أقاموا موقعًا في مزارع شبعا منذ عدة أسابيع.