وبحسب موقع "واللا " الإسرائيلي، فإن عدد أعضاء الجماعة المسلحة لم يتغير، حيث تجمعوا جميعًا في الخيمة الثانية، وكان حزب الله قد رفض في السابق إزالة البؤرة الاستيط

كشف تقرير اليوم الأحد أن حزب الله اللبناني أزال إحدى الخيمتين اللتين أقامهما في مزارع شبعا داخل الحدود الإسرائيلية، على بعد أمتار قليلة من الحدود اللبنانية.

وبحسب موقع "واللا " الإسرائيلي، فإن عدد أعضاء الجماعة المسلحة لم يتغير، حيث تجمعوا جميعًا في الخيمة الثانية، وكان حزب الله قد رفض في السابق إزالة الخيمة

وذكر التقرير أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن "الجماعة المسلحة ستبحث عن وسيلة لتحريك هذه الخيمة الثانية بسرعة من أجل تجنب المواجهة المباشرة مع الجيش الإسرائيلي".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات الناجمة عن هذا الانتهاك للسيادة الإسرائيلية.

واختارت إسرائيل أولاً المرور عبر القنوات الدبلوماسية لإجبار الجماعة على سحب بؤرتها الاستيطانية، وطالبت فرنسا والولايات المتحدة بدفع لبنان إلى التحرك. كما بعث مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة برسالة إلى الأمم المتحدة يحثها فيها على التدخل.

ومع ذلك ، يشير بعض الخبراء إلى أن هناك حاجة إلى رد أكثر صرامة على تصرفات حزب الله.

في غضون ذلك ، لا يزال الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية متوترا مع اشتباك آخر بين الجيش الإسرائيلي وسكان محليين بحسب ما أفادت تقارير إعلامية اليوم الأحد.