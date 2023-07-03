تغطية متواصلة: عملية عسكرية واسعة في جنين ومقتل 3 فلسطينيين على الأقل

انطلقت بتمام الساعة الواحدة فجر الإثنين عملية عسكرية واسعة في منطقة جنين بما في ذلك مخيم جنين بهدف اجتثاث أوكار الإرهاب وفق ما أفاد بيان رسمي.

انطلقت بتمام الساعة الواحدة فجر الإثنين عملية عسكرية واسعة في منطقة جنين بما في ذلك مخيم جنين بهدف اجتثاث أوكار الإرهاب وفق ما قال المتحدث بلسان الجيش في بيان رسمي.

ويفيد المتحدث باسم الجيش أن العملية ستستغرق الوقت الذي تحتاجه للانتهاء من المهمة بهدف إحباط القدرات لتنفيذ هجمات إرهابية. لقد خرج خلال السنتين الأخيرتين من جنين نحو 50 عملية ضد إسرائيليين. العملية هي علمية للجيش الإسرائيلي وتتم بالتعاون مع الشاباك.

نفذ الجيش الإسرائيلي وفق الخطة الموضوعة فجر اليوم قصفا من الجو على غرفة عمليات موحدة ومركزية تم بناؤها بحيث تكون محاطة بمجمعات للأنروا: مدرسة وعيادة ومركز توزيع طعام. بعد ذلك هاجمت طائرات مأهولة من بعيد ناشطين وحاوية عبوات ناسفة.

IDF Spokesperson's Unit نشر الجيش الإسرائيلي صورة تظهر مركز قيادة مشترك للجماعات المسلحة في جنين تعرض للقصف بهجوم جوي

"فاجأت العملية بتوقيتها الميدان حيث فوجىء العدو فوجئ بهجوم جوي على ناشطين ومواقع يعتقد أننا لا نعرفها. هذا سمح لنا بالحفاظ على أمن قواتنا. السماح بالمداهمة وتقليل الاحتكاك. في هذا الوقت القوات تحاصر جميع المحاور حول جنين. المظليون وقوات جولاني ونحال ولواء الكوماندوز دخلوا المباني وسيطروا على المواقع وتمكنوا من اعتقال نشطاء. عثر المقاتلون على متفجرات في الشقق التي خطط لاستخدامها ضد الجيش الإسرائيلي خلال المداهمات.

ستكون هناك سلسلة من العمليات في كل شمال الضفة وفق معيارين: مخابرات وعمليات نوعية، اختتم البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي.