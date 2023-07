تغطية متواصلة: عملية عسكرية واسعة في جنين ومقتل 3 فلسطينيين على الأقل

وزير الأمن السابق بيني غانتس يقدم "دعمه الكامل" لقوات الأمن

صرح وزير الأمن السابق ورئيس حزب 'معسكر الدولة" بيني غانتس، على تويتر، "أقوي القوات الأمنية التي تعمل الآن في جنين بطريقة حازمة ومهنية في مواجهة الإرهاب الذي يواصل نشاطه". جميعنا نقف في صف واحد ضد الإرهاب: إن أي عمل حازم ومسؤول من قبل الحكومة سيحظى بالدعم الكامل.