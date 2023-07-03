تغطية متواصلة: عملية عسكرية واسعة في جنين ومقتل 3 فلسطينيين على الأقل
انطلقت بتمام الساعة الواحدة فجر الإثنين عملية عسكرية واسعة في منطقة جنين بما في ذلك مخيم جنين بهدف اجتثاث أوكار الإرهاب وفق ما أفاد بيان رسمي.
انطلقت بتمام الساعة الواحدة فجر الإثنين عملية عسكرية واسعة في منطقة جنين بما في ذلك مخيم جنين بهدف اجتثاث أوكار الإرهاب وفق ما قال المتحدث بلسان الجيش في بيان رسمي.
ويفيد المتحدث باسم الجيش أن العملية ستستغرق الوقت الذي تحتاجه للانتهاء من المهمة بهدف إحباط القدرات لتنفيذ هجمات إرهابية. لقد خرج خلال السنتين الأخيرتين من جنين نحو 50 عملية ضد إسرائيليين. العملية هي علمية للجيش الإسرائيلي وتتم بالتعاون مع الشاباك.
نفذ الجيش الإسرائيلي وفق الخطة الموضوعة فجر اليوم قصفا من الجو على غرفة عمليات موحدة ومركزية تم بناؤها بحيث تكون محاطة بمجمعات للأنروا: مدرسة وعيادة ومركز توزيع طعام. بعد ذلك هاجمت طائرات مأهولة من بعيد ناشطين وحاوية عبوات ناسفة.
"فاجأت العملية بتوقيتها الميدان حيث فوجىء العدو فوجئ بهجوم جوي على ناشطين ومواقع يعتقد أننا لا نعرفها. هذا سمح لنا بالحفاظ على أمن قواتنا. السماح بالمداهمة وتقليل الاحتكاك. في هذا الوقت القوات تحاصر جميع المحاور حول جنين. المظليون وقوات جولاني ونحال ولواء الكوماندوز دخلوا المباني وسيطروا على المواقع وتمكنوا من اعتقال نشطاء. عثر المقاتلون على متفجرات في الشقق التي خطط لاستخدامها ضد الجيش الإسرائيلي خلال المداهمات.
ستكون هناك سلسلة من العمليات في كل شمال الضفة وفق معيارين: مخابرات وعمليات نوعية، اختتم البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي.
تقرير: الجيش الاسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس في الضفة الغربية
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بإغلاق مداخل مدينة نابلس في الضفة الغربية.
تقارير: الجيش الإسرائيلي يقتحم قرية برقين جنوب غرب جنين ويعزز قواته وأنشطته على الطرقات في الضفة الغربية.
مدير مستشفى جنين الحكومي: "لم نتلق هذا العدد من الإصابات الخطيرة منذ عام 2002" (آخر عملية إسرائيلية كبرى في جنين).
مصدر أمني لـ i24NEWS: تم تدمير عدد كبير من معامل المتفجرات في جنين خلال الليل.
وزارة الصحة الفلسطينية: حصيلة العملية في جنين حتى اللحظة: 3 قتلى و 27 جريحا - 7 في حالة خطيرة.
وزير الأمن السابق بيني غانتس يقدم "دعمه الكامل" لقوات الأمن
صرح وزير الأمن السابق ورئيس حزب 'معسكر الدولة" بيني غانتس، على تويتر، "أقوي القوات الأمنية التي تعمل الآن في جنين بطريقة حازمة ومهنية في مواجهة الإرهاب الذي يواصل نشاطه". جميعنا نقف في صف واحد ضد الإرهاب: إن أي عمل حازم ومسؤول من قبل الحكومة سيحظى بالدعم الكامل.
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أشرف العجرمي/رام الله لـ I24NEWS: الجانب الإسرائيلي لا يدرك أنه مهما قتل من فلسطينيين لن ينهي الوضع القائم جراء الاحتلال. الإسرائيليون لم يتعلموا من دروس الماضي مما حدث في جنين ويكررون ما قد يفضي الى حال أسوأ.
حماس والجهاد الإسلامي: استمرار العدوان على جنين سيحدد طبيعة الرد
عقب القائد العسكري المشترك لكافة الفصائل الفلسطينية في غزة إلى العملية العسكرية في جنين بالقول "المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بإيذاء شعبنا. استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال سيحدد طبيعة رد المقاومة ". كما دعت الفصائل "المقاتلين في كافة الساحات للاستعداد للرد إذا قرر الاحتلال مواصلة جرائمه".
إسرائيل حذرت الفصائل الفلسطينية في غزة من الرد على العملية في جنين
قامت السلطات الإسرائيلية بتحذير الفصائل الفلسطينية في غزة من الرد على عمليات جنين، وفقًا لتقرير نشره موقع YNet الإخباري الإسرائيلي.
ونقل التقرير عن مسؤول أمني لم يذكر اسمه، أنه على الرغم من الحذر المتزايد على حدود غزة، فقد شككت التقييمات الأمنية الإسرائيلية بأن ترد حماس والجهاد الإسلامي بالصواريخ.
وأضاف المسؤول الأمني أن "الهدف من العملية هو منع جنين من أن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين".
لم يتم استخدام القوة الجوية على هذه الطريقة منذ عام 2006. وهي تستخدم على أساس الذكاء الدقيق وتهدف إلى تقليل الاحتكاك على الأرض. وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" منذ بداية العام تم تنفيذ 132 عملية متنوعة في الضفة الغربية، منها 111 عملية إطلاق نار، و 13 عملية طعن، و 6 عمليات دهس.
يائير لابيد رئيس المعارضة في الكنيست: أشد على أيدي القوات الأمنية العاملة حاليا في جنين. نحن جميعا خلفكم. هذا عمل مبرر ضد البنى التحتية للإرهاب يتم تنفيذه بناء على معلومات استخبارية عالية الجودة ودقيقة. لواء الكوماندوز والمظليين وجولاني جنباً إلى جنب مع الشاباك يعملون ضد البنى التحتية الإرهابية ومحاولات بناء أنظمة إنتاج الصواريخ في جنين بمساعدة إيرانية".
السفير هرتسوغ: لن تقف أمة مكتوفة الأيدي بينما يضرب الإرهابيون مواطنيها
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السلطات الفلسطينية: ما لا يقل عن ثلاثة قتلى و 20 جرحى
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب 20 بجروح في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.
قال مصدر أمني لـ i24NEWS ماتياس عنبار إن عدد المشاركين في العمليات العسكرية في جنين يتجاوز الألف جندي من وحدات النخبة إلى السلك الهندسي.
قال وزير الأمن يوآف غالانت إن "القوات الأمنية تعمل في الساعات الأخيرة مركزة جهودها ضد مراكز الإرهاب في مدينة جنين".
وأضاف "سنتخذ نهجا هجوميا واستباقيا ضد الارهاب - كل من يؤذي مواطني اسرائيل سيدفع ثمنا باهظا.
وقال "نحن نراقب عن كثب سلوك عدونا - النظام الأمني جاهز لأي سيناريو"، مضيفا: "سنطارد عدونا ونضع يدنا عليه".