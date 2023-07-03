وقالت هيئة الضرائب والشرطة الإسرائيلية في ذلك الوقت إنه تم توقيفهما أثناء تفتيش روتيني عند معبر نهر الأردن ، المعروف أيضًا باسم جسر الشيخ حسين.

أفرجت إسرائيل عن ثلاثة من جنود حفظ السلام الفيجيين التابعين للأمم المتحدة الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي بتهمة تهريب المخدرات، بعد أن تبين أن المادة المشبوهة التي كانوا ينقلونها عبر الحدود ليست كوكايين سائل.

وقالت هيئة الضرائب والشرطة الإسرائيلية في ذلك الوقت إنه تم توقيفهما أثناء تفتيش روتيني عند معبر نهر الأردن ، المعروف أيضًا باسم جسر الشيخ حسين.

وقال البيان الأسبوع الماضي إن الشكوك أثيرت بشأن أدوات صنع العطور التي يُزعم أن أعضاء الجماعة كانوا يحملونها و "تضمنت زجاجات بها كوكايين سائل".

وأكدت السلطات في سوفا أن الجنود كانوا يخدمون في كتيبة فيجي التابعة لقوة الأمم المتحدة.