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إسرائيل تفرج عن جنود حفظ السلام الذي تم اعتقالهم بتهمة تهريب المخدرات

i24NEWS

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قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تنظر من خلال مناظير أثناء مراقبة الحدود الإسرائيلية السورية في مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل في 10 فبراير ، 2018
JALAA MAREY (AFP)قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تنظر من خلال مناظير أثناء مراقبة الحدود الإسرائيلية السورية في مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل في 10 فبراير ، 2018

وقالت هيئة الضرائب والشرطة الإسرائيلية في ذلك الوقت إنه تم توقيفهما أثناء تفتيش روتيني عند معبر نهر الأردن ، المعروف أيضًا باسم جسر الشيخ حسين.

أفرجت إسرائيل عن ثلاثة من جنود حفظ السلام الفيجيين التابعين للأمم المتحدة الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي بتهمة تهريب المخدرات، بعد أن تبين أن المادة المشبوهة التي كانوا ينقلونها عبر الحدود ليست كوكايين سائل.

وقالت هيئة الضرائب والشرطة الإسرائيلية في ذلك الوقت إنه تم توقيفهما أثناء تفتيش روتيني عند معبر نهر الأردن ، المعروف أيضًا باسم جسر الشيخ حسين.

وقال البيان الأسبوع الماضي إن الشكوك أثيرت بشأن أدوات صنع العطور التي يُزعم أن أعضاء الجماعة كانوا يحملونها و "تضمنت زجاجات بها كوكايين سائل".

وأكدت السلطات في سوفا أن الجنود كانوا يخدمون في كتيبة فيجي التابعة لقوة الأمم المتحدة.

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