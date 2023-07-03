الأردن يدين العملية في جنين ويدعو لوقف "الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية"

أدانت الخارجية الأردنية في بيان "التصعيد الاسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين صباح اليوم وحذرت من استمرار دوامة العنف"

أدانت الخارجية الأردنية في بيان "التصعيد الاسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين صباح اليوم وحذرت من استمرار دوامة العنف ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

Jaafar ASHTIYEH / AFP مركبات مدرعة إسرائيلية تمر عبر مدينة جنين بالضفة الغربية ، 3 يوليو ، 2023

خرج الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين (بتمام الساعة الواحدة) في عملية عسكرية واسعة في منطقة جنين بما في ذلك مخيم جنين بهدف "اجتثاث أوكار الإرهاب" وفق ما قال المتحدث بلسان الجيش في بيان رسمي.

ويفيد المتحدث باسم الجيش أن العملية تتم بالتنسيق مع الشاباك وستستغرق الوقت الذي تحتاجه للانتهاء من المهمة بهدف إحباط القدرات لتنفيذ هجمات إرهابية. لقد خرج خلال السنتين الأخيرتين من جنين نحو 50 عملية ضد إسرائيليين.

Jaafar ASHTIYEH / AFP فلسطينيون يطلقون النار على مدرعات إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

من جانب آخر، أعلن أقطاب المعارضة البرلمانية في إسرائيل عن دعمهم للعملية وللحكومة الإسرائيلية على السواء معتبرين أنها تأتي لتحقق الأمن للمواطنين في إسرائيل. وقال وزير الأمن السابق ورئيس حزب 'معسكر الدولة" بيني غانتس، على تويتر، "أقوي القوات الأمنية التي تعمل الآن في جنين بطريقة حازمة ومهنية في مواجهة الإرهاب الذي يواصل نشاطه". جميعنا نقف في صف واحد ضد الإرهاب: إن أي عمل حازم ومسؤول من قبل الحكومة سيحظى بالدعم الكامل".