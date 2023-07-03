الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه "سمح للصاروخ السوري بالمرور وأنه لم يكن هناك خطأ في أنظمة الدفاع الجوي "

وفقًا للمصادر ، لم يكن هناك خطأ في أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية ، وبالتالي لن يكون هناك تحقيق في سبب السماح للصاروخ بالسفر لمسافة تزيد عن 180 كيلومترًا

كشفت مصادر أمس الأحد إةأن الجيش الإسرائيلي قرر السماح للصاروخ السوري الذي انفجر في الجنوب باجتياز معظم أنحاء البلاد، معتبرا من مساره أنه "لا يحتاج إلى إسقاطه مسبقا".

وفقًا للمصادر، لم يكن هناك خطأ في أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وبالتالي لن يكون هناك تحقيق في سبب السماح للصاروخ بالسفر لمسافة تزيد عن 180 كيلومترًا (111 ميلاً) من أقرب حدود مع سوريا وأكثر من 400 كيلومتر (240 ميلاً). من حمص.

تتمتع القبة الحديدية (قصير المدى إلى متوسط ​​المدى) ومقلاع ديفيد (متوسط ​​المدى) ودفاعات صاروخية أرو 3 (بعيدة المدى) بالقدرة على حساب مسار الصاروخ والامتناع عن إهدار أي اعتراض على صاروخ سيهبط بشكل غير ضار في منطقة غير مأهولة.

تم الحكم على الصاروخ بأنه لا يشكل أي خطر

من المحتمل أن تكون قدرات المسار هذه متورطة فيما يتعلق بالصاروخ السوري، معتبرين أنه غير خطير.

كما أنه لا يزال من غير الواضح كيف ولماذا انفجر الصاروخ في الجو بالقرب من الجنوب، وما إذا كان هذا عطلًا بسبب الصاروخ أو ما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت نوعًا من القدرات السرية الأخرى لتسببه في الانفجار في الجو وبعيدًا عن المدنيين.