الاستخبارات التركية في مدينة اسطنبول فككت خلية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي عملت على جمع المعلومات عن بعض المؤسسات والمعارضين العرب

أعلنت السلطات التركية عن الكشف عن شبكة جواسيس تضم عربا واتراك يعملون في الموساد وفق النشر في السورية.

وتضيف الصحيفة أن الاستخبارات التركية في مدينة اسطنبول فككت خلية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي عملت على جمع المعلومات عن بعض المؤسسات والمعارضين العرب.

فيما ذكرت صحيفة صباح الإثنين أن الكشف تم بفضل عمل دام أشهر في تعقب لأفراد الخلية الذين تختلف جنسياتهم بين عرب وأتراك. واعترف سبعة من المعتقلين بحقيقة تعاملهم مع الموساد.

ولغرض عملها، أنشأت الخلية مواقع إخبارية مزيفة على الإنترنت تبث بلغات مختلفة، وخاصة العربية، من أجل جمع معلومات عن السيرة الذاتية، للحصول على الموقع وعناوين IP الحقيقية على أساس تقني"، على ما أفاد الموقع.

وأفادت "صباح" بأن 9 ضباط استخبارات إسرائيليين مختلفين تابعين للموساد يقفون وراء إدارة وتفعيل شبكة المخابرات العملاقة التي تعمل على نطاق دولي.