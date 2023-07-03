اسرائيل تستعد لاطلاق صواريخ من غزة ردا على عملية جنين

وقالت إسرائيل للفصائل الفلسطينية في غزة، "لا تتدخل لأنك لست الهدف. إذا أطلقت النار، فسوف نرد بشدة. أي هجوم سيكون خطأ وسنرد بكل قوتنا" .

تستعد أجهزة الأمن الإسرائيلية لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على عملية جنين . وفقًا لإذاعة 11 كان العامة، وأرسلت إسرائيل رسالة لا لبس فيها إلى حماس والجهاد الإسلامي في غزة مفادها أن أي هجوم سيقابل برد قوي.

وقالت إسرائيل للفصائل الفلسطينية في غزة، "لا تتدخل لأنك لست الهدف. إذا أطلقت النار، فسوف نرد بشدة. أي هجوم سيكون خطأ وسنرد بكل قوتنا" .

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن الهدف من العملية هو "إنهاء وضع جنين كملاذ آمن للإرهاب". وشدد على أن "العملية ستستمر ما دام ذلك ضروريا"، وذكّر بأنه تمت الموافقة عليها قبل نحو عشرة أيام بناء على توصية جهاز الأمن الإسرائيلي من قبل رئيس الوزراء ووزير الأمن.

وبحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد تم تحييد أربعة مسلحين منذ بدء العملية، واعتقال 15 آخرون، وتم إنشاء مركز قيادة مشترك كان بمثابة نواة عملياتية لمخيم جنين وعملاء "لواء جنين".

كما كان هذا المركز بمثابة نقطة مراقبة واستطلاع أمامي، ونقطة تجمع للمسلحين قبل وبعد أعمالهم العدائية، ومخزنًا للأسلحة والمتفجرات، ومركزًا للتنسيق والتواصل بين المتطرفين.