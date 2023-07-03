تقرير: إسرائيل سمحت للعمال الفلسطينيين بالدخول للعمل بالرغم من العملية في جنين

نشير إلى أن مخيمات اللاجئين المنتشرة في الضفة الغربية أعلنت تضامنها مع جنين إضافة إلى مدينة طولكرم ونابلس، على رأسها مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم وطولكرم.

سمحت السلطات الإسرائيلية الإثنين للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل للعمل كالمعتاد بالرغم من انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين، فيما أعلنت بعض مدن الضفة الحداد والإضراب تضامنا مع جنين.

وبحسب التقرير في واينت، دخل اليوم إلى إسرائيل للعمل 63363 عامل فلسطيني من أنحاء الضفة ومن قطاع غزة عدا عن 14774 عامل فلسطيني توجهوا للعمل في مستوطنات الضفة الغربية ناهيك عن حصة غزة التي وصلت إلى 7600 عامل جاؤول للعمل اليوم في إسرائيل وسط تأكيد الجهاز الأمني للفلسطينيين على أن العملية ستبقى محصورة في مخيم اللاجئين في جنين.

نشير إلى أن مخيمات اللاجئين المنتشرة في الضفة الغربية أعلنت تضامنها مع جنين إضافة إلى مدينة طولكرم ونابلس، على رأسها مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم وطولكرم.