وقال منظمو التظاهرة في حيفا إن "حصار ميناء حيفا هو أحد أعمال المقاومة العديدة التي تهدف إلى وقف الحكومة المدمرة".

منع المتظاهرون الإسرائيليون المعارضون للإصلاح القضائي للحكومة، اليوم الإثنين، من الوصول إلى ميناء حيفا، مع تنظيم مسيرات موازية في الخارج. وبحسب المنظمين، فإن أبرز أحداث اليوم سيكون حصار مطار بن غوريون بعد الظهر.

وأكدت حركة الاحتجاج أن الآلاف من الناس كانوا يخططون للاحتجاج على استئناف العمل على الإصلاح في الكنيست، المقرر مناقشته بعد الظهر.

وأغلق مئات المتظاهرين الإسرائيليين صباح اليوم، الطريق للوصول إلى ميناء حيفا، ومنعوا حركة المرور إلى المعبر. تم استخدام عمليات نشر مكثفة للشرطة لتفريق المتظاهرين الذين رفضوا إخلاء الطرق المؤدية إلى الميناء البحري الرئيسي في البلاد.

وقال منظمو التظاهرة في حيفا إن "حصار ميناء حيفا هو أحد أعمال المقاومة العديدة التي تهدف إلى وقف الحكومة المدمرة".

Shir Torem/Flash90 متظاهرون يغلقون مدخل ميناء حيفا خلال مظاهرة ضد مشروع قانون الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية ، 3 يوليو / تموز 2023

وتصاعد التوتر بشأن الإصلاح القضائي بعد فشل المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة في التوصل إلى حل وسط. زعمت الحكومة أنها تنظر في تمرير من جانب واحد لبعض جوانب التشريع.

وجاء في بيان صادر عن حركة دولية: "الاحتجاج الإسرائيلي للديمقراطية موجود في واشنطن ونيويورك وباريس وأينما توجد جالية إسرائيلية ويهودية ترفض التخلي عن الحلم الصهيوني بدولة يهودية ديمقراطية وعادلة وآمنة".

Shir Torem/Flash90

ومن المتوقع أن يصل المتظاهرون بأعداد كبيرة إلى محطة بن غوريون 3 في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت إسرائيل، على الرغم من توجيهات الشرطة التي حددت التجمع بـ 5000 مشارك.

ومن المتوقع أن تغلق الاحتجاجات الطرق المؤدية إلى المطار بالقوافل رغم التهديد بفرض عقوبات على عرقلة حركة المرور.