ردا على عملية جنين: السلطة تهدد بوقف التنسيق الأمني ومصر تهدد بوقف أنشطة الوساطة

في حين أدانت دولة الامارات العربية بشدة العملية في جنين وطالبت بوقف العملية فورا

هددت السلطة الفلسطينية اليوم عن أنها ستوقف "التنسيق الأمني مع إسرائيل" في إطار ردها على العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين والتي بدأت الليلة وأسفرت عن مقتل تسعة مسلحين فلسطينيين واصابة العشرات في إطار إحدى أكبر العمليات في االضفة الغربية منذ 20 عاما، في حين هددت مصر بوقف انشطة الوساطة التي تقوم بها بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

في حين أدانت دولة الامارات العربية العملية في جنين بشدة وقالت في بيان إن "الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدينة الفلسطينية جنين ومخيمها من خلال الهجمات الجوية وإطلاق النار، والتي اسفرت عن قتلى وجرحى". وشددت على الحاجة للوقف "الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني". وطالبت السلطات الاسرائيلية "عدم اتخاذ خطوات تزيد من حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتؤدي الى تفاقم الأوضاع واتساع دائرة العنف" ودعت وزارة الخاجية الاماراتية إسرائيل الانصياع الى تعليمات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وعلى صعيد متصل أبلغ مسؤولون مصريون قناة "العربي" القطرية أن مصر عبرت أمام إسرائيل عن غضبها على العمليات الإسرائيلية في جنين "والتي تتعارض مع النتائج التي أسفرت عنها قمتي شرم الشيخ والعقبة"، وذكر التقرير أم "مصر أطلعت إسرائيل أن العملية تعرض الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية للخطر، وأن مصر هددت بوقف أنشطة الوساطة التي تقوم بها بين إسرائيل والفصائل الفسلطينية.

وعلى صعيد متصل قال مسؤول سياسي إسرائيلي ظهر اليوم أن العملية في مخيم جنين تتقدم بالشكل المخطط له، وحتى الآن لا توجد ضغوطات دولية كبيرة. وصرح المسؤول بحسب "واينت" إن "التقدم بطئ ومسؤول" وتابع "لا يوجد ضغوطات دولية على إسرائيل، وعلى أي حال يدور الحديث عن عملية لفترة محددة"