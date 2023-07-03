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الضفة الغربية: إسرائيلي يتعرض للطعن من قبل شاب يبلغ من العمر 16 عاما من جنين

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السكين الذي استخدمه منفذ عملية الطعن يبلغ من العمر 16 عاما لتنفيذ هجوم في بني براك 3 يوليو 2023
Police israélienneالسكين الذي استخدمه منفذ عملية الطعن يبلغ من العمر 16 عاما لتنفيذ هجوم في بني براك 3 يوليو 2023

قال المنفذ للشرطة إنه جاء لتنفيذ العملية في أعقاب العملية الإسرائيلية في جنين التي بدأت ليلاً.

تعرض رجل من بني براك للطعن بسكين، بعد ظهر اليوم الإثنين، على يد شاب يبلغ من العمر 16 عاما من مدينة جنين بالضفة الغربية، وتم نقل الجر يح إلى المستشفى قصد تلقي العلاج تم القبض على المراهق. وبحسب بيان الشرطة، فقد "كان اعتداء إرهابيا".

وقال المنفذ للشرطة إنه جاء لتنفيذ العملية في أعقاب العملية الإسرائيلية في جنين التي بدأت ليلاً. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب قرابة 50 بجروح خلال العملية.

التفاصيل بعد قليل.

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