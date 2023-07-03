الضفة الغربية: إسرائيلي يتعرض للطعن من قبل شاب يبلغ من العمر 16 عاما من جنين

قال المنفذ للشرطة إنه جاء لتنفيذ العملية في أعقاب العملية الإسرائيلية في جنين التي بدأت ليلاً.

تعرض رجل من بني براك للطعن بسكين، بعد ظهر اليوم الإثنين، على يد شاب يبلغ من العمر 16 عاما من مدينة جنين بالضفة الغربية، وتم نقل الجر يح إلى المستشفى قصد تلقي العلاج تم القبض على المراهق. وبحسب بيان الشرطة، فقد "كان اعتداء إرهابيا".

وقال المنفذ للشرطة إنه جاء لتنفيذ العملية في أعقاب العملية الإسرائيلية في جنين التي بدأت ليلاً. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب قرابة 50 بجروح خلال العملية.

التفاصيل بعد قليل.