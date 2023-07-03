نتنياهو يقرر تأجيل العمل بمشروع "التوربينات"بهضبة الجولان شهرا واقامة لجنة خاصة

وكانت احتجاجات شديدة لدروز اندلعت قبل اسبوعين ضد اقامة توربينات هوائية على اراضيهم

أفاد موقع "واينت" الاخباري أن إقامة مشروع "التوربينات" لأنتاج الكهرباء شمالي هضبة الجولان، الذي أثار غضبا كبيرا واحتجاجات لدى أبناء الطائفة الدرزية، لن تستأنف وستتأجل على الأقل شهرا، وذلك وفقا لما ابلغ به ديوان رئيس الحكومة قادة الطائفة الدرزية وشركة انرجيكس والشرطة الإسرائيلية.

وبحسب التقارير، ستقام لجنة خاصة بالتعاون بين ديوان رئيس الحكومة وممثلين من الطائفة الدرزية لحل القضية. ويخطط مزارعون من القرى الدرزية ي الجولان تقديم دعاوى خاصة ضد شرعية الأعمال في الجولان، حيث قالوا إن لديهم معلومات جديدة عن عيوب كثيرة وقعت خلال اجراءت الموافقة.

الطاقم الذي أمر نتنياهو بتشكيله من المفترض أن يقدم توصياته في تاريخ 19 تموز/يوليو، ويهدف الى دراسه عملية التقدم في المشروع وإقامته، مع خفض الاحتكاك مع السكان.

ويشار إلى أن الأعمال في المشروع تأجلت أسبوعا واحدا حتى انتهاء عيد الاضحى، وانه كان من المفترض أن تستأنف وفقا لبيان رئيس الحكومة الإسرائيلية أمس، لكن اتضح وفقا لـ"واينت" في اللحظة الأخيرة أن الشرطة الإسرائيلية غير مستعدة لارسال قوات شرطية كبيرة الى شمالي هضبة الجولان، في حين قال ديوان رئيس الحكومة والشرطة إن الأعمال في المشروع ستستأنف عمليا الثلاثاء.