نتنياهو :عملية جنين مستمرة حتى تحقق الهدف المطلوب

جاءت تصريحات نتنياهو ردا على العملية الأمنية في مدينة جنين وبعد تقييم للأوضاع الأمنية

قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن "عملية بيت وحديقة في جنين مستمرة، حتى تحقق الهدف المطلوب" واضاف خلال كلمته في حدث اقامته السفارة الأمريكية عن العملية في جنين "نحن نحدد الآن معادلة جديدة أمام الأرهاب-كل الوقت. المبدأ الأساسي الذي يقودنا بسيط: كل من يقتل إسرائيليين، كل من يخطط لقتلنا- مكانه إما في القبر أو في السجن. وكل من يستهدفنا، كل من من يرسل الإرهاب ضدنا- دمه مهدور"

وكان نتنياهو صرح بوقت سابق بعد انتهاء تقييم أمني أجراه مع وزير الأمن، رئيس الشاباك ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية حول العملية العسكرية في جنين إنه "في الأشهر الأخيرة جنين تحولت الى ملاذ للإرهابيين - سنضع حدا لذلك. قواتنا دخلت الى جنين االى أعشاش الإرهابيين, هم يعتقلون مطلوبين، هم يهدمون مقرات ويستولون على العديد من الأسلحة، ويهدمون ورشات والتي تقريبا بحجم شبه صناعي".

وأضاف نتنياهو "كل هذا يقومون به في أحد الأمكنة الأكثر اكتظاظا على وجه الكرة الأرضية، وهم يقومون بذلك بأقل قدر من الأذى بحق المدنيين حتى هذه اللحظة، وعدم وقوع الأذى على الغير متورطين، وهذه هي التعليمات- الاهتمام بأمن قواتنا وأيضا تجنب قدر المستطاع المساس بالأبرياء. سنواصل هذا العمل قدر المستطاع لإعادة الهدوء والأمن لمواطني إسرائيل".

ايضا قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال تقييمات الوضع إنه "لكل من يحاول استهداف إسرائيل لن يكون له مكانا آمنا- لا في غزة ولا في جنين والأن الجميع يعرف أنه لن يكون في جنين". في المقابل يواصل عناصر الجيش الاسرائيلي العمل في إطار العملية العسكرية في مخيم جنين والتي أسفرت عن مقتل ثمانية فلسطينيين واصابة العشرات واعتقال 20 مطلوبا. ويشار الى أنه في أعقاب العملية وبسبب المخاوف من انطلاق قذائف من قطاع غزة اصدر قائد منطقة الجنوب عن الغاء حفل خاص كان من المفترض أن يقام في سديروت جنوب اسرائيل.

ويشار الى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عقد اليوم اجتماعا للقيادة الفلسطينية بهدف اتخاذ قرار حول الخطوات ضد إسرائيل في الساحة الدولية- بما يشمل تجنيد مصر والولايات المتحدة لممارسة ضغوطات على إسرائيل لإنهاء العملية في جنين.