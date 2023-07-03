الشرطة الاسرائيلية تستعد لعمليات انتقامية في أعقاب العملية العسكرية في جنين

ووقعت محاولة لعملية طعن نفذها فتى فلسطيني في مدينة بني براك وسط اسرائيل ادت الى اصابة اسرائيلي بصورة طفيفة

تستعد الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الى عمليات انتقامية في أعقاب العملية العسكرية في مخيم جنين، وذلك من خلال جمع معلومات استخباراتية عديدة حول ما من المتوقع أن يحدث، جاء هذا بحسب موقع معاريف.

هذا وحذر مفوض الشرطة الاسرائيلية بوقت سابق اليوم بأن التقديرات هي بأن تكون محاولات لعمليات انتقامية ويجب على الشرطة الاستعداد لذلك.

في المقابل، قال مسؤول كبير إن حقيقة انشغال قوات الشرطة بالمحتجين ضد الإصلاحات القضائية في أنحاء البلاد، مما يجعل من الصعب على الشرطة القيام بأنشطة عملياتية حين ينشغل أكثر من الف ضابط شرطة بالاحتجاجات.

ويشار الى أنه وقعت اليوم محاولة لعملية انتقامية، حيث قام فتى فلسطيني 16 عاما من جنين في الضفة الغربية بطعن شخص في مدينة بني براك وسط إسرائيل واصيب جراء ذلك بصورة طفيفة، نقل اثرها الى المستشفى في حين تم تحويل الفتى الى تحقيقات الشرطة وجهاز الشاباك.