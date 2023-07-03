بحثا الطرفان "الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها، إضافة إلى العلاقات الثنائية"،

ناقش الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الأردني وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الإثنين،"عودة اللاجئين السوريين الطوعية وأمن الحدود الأردنية مع سوريا" وبحثا "الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها، إضافة إلى العلاقات الثنائية"، ويأتي بعد عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الأردنية، فإن اللقاء بحث"الخطر الذي يمثله تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى المملكة وضرورة التعاون في مواجهته" ونقل البيان عن الصفدي عرضه لجهود بلاده لما وصف بالتدرج نحو حل شامل ينهي الأزمة، ويعالج تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية دولياً وفي سياق المسار العربي الذي انطلق بعد اجتماعي جدة وعمّان، وركز اللقاء "على موضوع عودة اللاجئين والاجراءات اللازمة لتسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين من الاردن".

ويأتي اللقاء بعد سلسلة تطورات شهدتها حدود الأردنية الشمالية، منها إسقاط 3 مسيّرات اجتازت الأراضي الأردنية، كانت إحداها محملة بالمخدرات والثانية بالأسلحة في حوادث منفصلة خلال أسبوعين.

كما عقد الصفدي لقاءًا مع نظيره السوري فيصل المقداد محادثات موسعة تناولت عديد قضايا ثنائية، والمسار العربي للإسهام في حل الأزمة السورية، واتفق الطرفان على تشكيلة اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات، والتوافق على موعد لعقد الاجتماع الأول لها في عمّان. كما جرى الاتفاق على عقد لقاءات بين المسؤولين المعنيين في قطاعات المياه والزراعة والنقل والطاقة.

واستعرض الوزيران التحضيرات لاجتماع لجنة الاتصال العربية الذي من المتوقع عقده الشهر القادم.

وفي مؤتمر صحفي مشترك لاحق مع المقداد، قال الصفدي إن لقاءه مع الأسد تناول بشكل معمق قضايا ثنائية، وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية "ينهي هذه الكارثة ويعالج كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، ويضمن وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها، ويحقق طموحات الشعب السوري الشقيق، ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين".

وأكد الصفدي أن تهريب المخدرات عبر سوريا إلى الأردن يعتبر "خطرًا حقيقيًا يتصاعد، وأنه لا بد من التعاون على مواجهته، وأن المملكة ستستمر بالقيام بكل ما يلزم "لحماية أمننا الوطني من هذا الخطر".

وأكد الصفدي ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي في جهود حل الأزمة السورية لأن العقوبات مفروضة من المجتمع الدولي "ولا بد من أن نسير على طريق تأخذنا باتجاه إيجاد الظروف التي تسمح بانتهاء هذه العقوبات واستعادة سوريا لعافيتها بالكامل".