تقديرات أمنية إسرائيلية: انتهاء العملية العسكرية يتراوح ما بين بضع ساعات ويوم

ويشار الى ان البيت الابيض اصدر بيانا "اكد فيه حق اسرائيل بالدفاع عن نفسها"

قدر مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن العملية العسكرية في مخيم جنين لا زالت مستمرة، لكنها تقترب من النهاية, وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو صرح بعد اجتماع الليلة للقيادة العسكرية بغرض اجراء تقييم أمني إن "جنين تحولت الى ملاذ للارهاب، سنضع لهذا حدا". وذكرت القناة "13" أن الجهاز الأمني متردد حاليا ان كانت ستواصل وتستغل زخم العملية أو الاكتفاء بالأهداف التي تحققت وإنهاء العملية القتالية".

في إسرائيل يريدون التوضيح أن الحديث لا يدور عن عملية واسعة، إنما نشاط واسع يتركز في جنين. على مدار كل اليوم جرت مباحثات في إسرائيل لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، حيث أوضحت إسرائيل نقطتين مركزيتين: إن النشاط يتركز في جنين وإن إسرائيل تبذل جهودا لمنع أية إضرار عرضية.

ويشار الى أنه قامت القوات الاسرائيلية الليلة بتدمير مختبر ضبطت فيه مئات المواد المتفجرة والوسائل القتالية، وذلك خلال بمشاركة وحدة مجيلين يهلام والشاباك. عثر في المختبر على مئات الأطنان من المتفجرات، عدد من العبوات المحمولة، حفر ذخيرة، 12 عبوات ذخيرة وبندقية M-4.

ويشار الى أن البيت الأبيض أصدر بيانا قال فيه:"نحن نراقب وراء كل ما يحدث في الضفة الغربية، لاسرائيل يوجد الحق عن نفسها بقواها الذاتية."التقديرات هي بأن الأمريكيين لن يستمروا بدعم العملية بنفس القدر ان استمرت. ي المقابل في السلطة الفلسطينيين قرروا توقيف التنسيق الأمني مع إسرائيل.