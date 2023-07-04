قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجواري"تم اعتقال 120 مشتبهاً بهم. يجب اكتشاف 10 بنى تحتية أو أهداف قبل إنهاء هذه الحملة"

تستمرعملية جنين" بيت وحديقة" بمشاركة نحو ألف جندي من الجيش الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجواري"تم اعتقال 120 مشتبهاً بهم. يجب اكتشاف 10 بنى تحتية أو أهداف قبل إنهاء هذه الحملة"

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية "قُتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين وأصيب قرابة 100 بينهم 20 في حالة خطيرة. في واحدة من أكبر عمليات الضفة الغربية التي نفذتها إسرائيل منذ 20 عامًا. التي بدأت بعد الساعة الواحدة من صباح أمس الاثنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تم إجلاء 3000 شخص من مخيم جنين للاجئين ليل الاثنين، وكان الجيش الإسرائيلي قد عثر على موقع لتصنيع المتفجرات وبداخله مئات الذخيرة.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد قال، أمس الإثنين، إن "عملية بيت وحديقة في جنين مستمرة، حتى تحقق الهدف المطلوب" واضاف خلال كلمته في حدث اقامته السفارة الأمريكية عن العملية في جنين "نحن نحدد الآن معادلة جديدة أمام الأرهاب-كل الوقت. المبدأ الأساسي الذي يقودنا بسيط: كل من يقتل إسرائيليين، كل من يخطط لقتلنا- مكانه إما في القبر أو في السجن. وكل من يستهدفنا، كل من من يرسل الإرهاب ضدنا- دمه مهدور"