استمرار عملية جنين لليوم الثاني على التوالي ومقتل 10 فلسطينيين وجرح أكثر من 100
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجواري"تم اعتقال 120 مشتبهاً بهم. يجب اكتشاف 10 بنى تحتية أو أهداف قبل إنهاء هذه الحملة"
تستمرعملية جنين" بيت وحديقة" بمشاركة نحو ألف جندي من الجيش الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجواري"تم اعتقال 120 مشتبهاً بهم. يجب اكتشاف 10 بنى تحتية أو أهداف قبل إنهاء هذه الحملة"
وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية "قُتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين وأصيب قرابة 100 بينهم 20 في حالة خطيرة. في واحدة من أكبر عمليات الضفة الغربية التي نفذتها إسرائيل منذ 20 عامًا. التي بدأت بعد الساعة الواحدة من صباح أمس الاثنين.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تم إجلاء 3000 شخص من مخيم جنين للاجئين ليل الاثنين، وكان الجيش الإسرائيلي قد عثر على موقع لتصنيع المتفجرات وبداخله مئات الذخيرة.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد قال، أمس الإثنين، إن "عملية بيت وحديقة في جنين مستمرة، حتى تحقق الهدف المطلوب" واضاف خلال كلمته في حدث اقامته السفارة الأمريكية عن العملية في جنين "نحن نحدد الآن معادلة جديدة أمام الأرهاب-كل الوقت. المبدأ الأساسي الذي يقودنا بسيط: كل من يقتل إسرائيليين، كل من يخطط لقتلنا- مكانه إما في القبر أو في السجن. وكل من يستهدفنا، كل من من يرسل الإرهاب ضدنا- دمه مهدور"
"إسرائيل تغزو بلدة في الضفة الغربية"، عناوين الصحف في واشنطن بوست بعد بدء عملية الجيش الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب في جنين
سيقيم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوضع في الساعة 12 ظهرًا بشأن استمرار العملية في جنين.
ذكر مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المرحلة الثانية من اقتحام مخيم جنين بدأت خلال الساعات المنصرمة.
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قدر مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن العملية العسكرية في مخيم جنين لا زالت مستمرة، لكنها تقترب من النهاية, وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو صرح بعد اجتماع الليلة للقيادة العسكرية بغرض اجراء تقييم أمني إن "جنين تحولت الى ملاذ للارهاب، سنضع لهذا حدا". وذكرت القناة "13" أن الجهاز الأمني متردد حاليا ان كانت ستواصل وتستغل زخم العملية أو الاكتفاء بالأهداف التي تحققت وإنهاء العملية القتالية".
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن ارتفاع حصيلة القتلى في جنين إلى 10
القوات الإسرائيلية تكتشف مخازن متفجرات تحت الأرض
ذكر بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود الإسرائيلية والشاباك "منذ فترة وجيزة ، تحركت قوات حرس الحدود الإسرائيلية بناء على استخبارات الشاباك لتحديد موقع وتحييد فتحة تحت الأرض كانت تستخدم لتخزين عبوات ناسفة في قلب مخيم جنين"
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أفاد بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك: "واصلت قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك عملها لمواجهة الإرهاب في مدينة ومخيم جنين للاجئين الليلة أيضا" وتابع"خلال الليل، واصل الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات الأمن تحت قيادة تشكيلات الكوماندوز ولواء منشيه العمل لمكافحة الإرهاب"
وأشار البيان إلى أنه"قبل وقت قصير، عثر الجنود على بئر تحت الأرض ودمروه كان يستخدم لتخزين البضائع بناء على معلومات استخباراتية للشاباك، في قلب مخيم جنين للاجئين" وتابع"كما قام مقاتلو ماجلان بتحديد وتدمير وحدتي إدارة قتالية للتنظيمات الإرهابية في المنطقة"
وبحسب البيان"عثر جنود دورية ناحال على عبوة ناسفة وعبوة ناسفة في منطقة المدينة وقاموا بتدميرها، كما عثر جنود وحدة نيتسان (636) على أسلحة ومعدات عسكرية وصادروها" وتواصل القوات العمل على مكافحة الإرهاب في المدينة وفي مخيم جنين للاجئين.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجواري: "تم اعتقال 120 مشتبهاً بهم في جنين يجب اكتشاف 10 بنى تحتية أو أهداف قبل إنهاء هذه الحملة"
بحسب موقع "معاريف" الإخباري، تستعد الشرطة الإسرائيلية، أمس الإثنين، إلى عمليات انتقامية في أعقاب العملية العسكرية في مخيم جنين، وذلك من خلال جمع معلومات استخباراتية عديدة حول ما من المتوقع أن يحدث،
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لدينا 10 أهداف إرهابية متبقية في وسط مخيم جنين، في ما قمنا باعتقال 120 إرهابيا"
السلطة الفلسطينية تخاطب الأمم المتحدة بشأن عملية جنين
اتهمت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة إسرائيل بمهاجمة السكان المدنيين في جنين بـ "التجاهل المطلق لحياة الإنسان" ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك، وقالت البعثة في بيان إن "إرهاب إسرائيل وعدوانها على الشعب الفلسطيني يتصاعدان ويصبحان أكثر وحشية وغزوًا أكثر من أي وقت مضى، حيث يزداد جرأة بسبب تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك"
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