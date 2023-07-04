نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين مع اشتعال الأوضاع إثر العملية العسكرية في جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تبقت 10 "أهداف إرهابية" في جنين بعد اعتقال 120 ناشطا مسلحا في محاولة لوضع تصور لموعد انتهاء العملية الذي لا يزال في حكم المجهول

غادر نحو ثلاثة آلاف من سكان مخيم جنين منازلهم تحت وقع العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الاسرائيلي الاثنين في استهداف لمعدي الأعمال العدائية التي تخرج من تلك المنطقة، وفق ما أشار بيان عسكري إسرائيلي.

وصرّح نائب محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة فرانس برس أن "حوالى 3000 شخص غادروا المخيم حتى الآن"، مضيفا أنه يجري اتخاذ الترتيبات لإيوائهم في مدارس وملاجئ اخرى في مدينة جنين. وقال إن نحو 18 ألف فلسطيني يقيمون في المخيم.

وأكدت المتحدثة باسم وكالة الامم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جولييت توما لوكالة فرانس برس أن سكانا غادروا المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل تسعة أشخاص في العملية وإصابة مائة على الأقل. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تبقت 10 "أهداف إرهابية" في جنين وأنه تم اعتقال 120 ناشطا مسلحا في محاولة لوضع تصور لموعد انتهاء العملية الذي لا يزال في حكم المجهول.

وأعلنت إسرائيل فجر الاثنين عن تحرك لوائي في جنين وسط تأكيد المستويات السياسية والعسكرية على أن الحديث يتم عن تحرك محدود للجيش وليس عملية عسكرية بالمعنى التام للكلمة، على ما تحمل الأخيرة من تداعيات أقله ضرورة التئام الكابينت الحكومي قبل السماح بخروج الجيش إلى هذه الحملة وهو ما لم يحصل، فضلا عن التخوفات من الردود الدولية، وفق محللين.

وفي حديث للخبير العسكري د. جاك ناريا مع I24NEWS فإن قرار الخروج بهذه العملية في هذا التوقيت انبثق عن المواجهة غير المسبوقة التي وقعت قبل نحو أسبوعين في جنين حيث تفجرت عبوة ناسفة تحت مركبة إسرائيلية ما عقد العملية واستوجب عملية معززة بالطيران لإنقاذ الجنود المصابين.