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مصر وتركيا تتبادلان السفراء في استعادة تاريخية للعلاقات الدبلوماسية

i24NEWS

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليمين) يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في استقبالهما من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة حفل افتتاح مونديال قطر 2022 في الدوحة ، قطر.
Handout / Press Office of the Presidency of Turkey / AFPالرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليمين) يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في استقبالهما من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة حفل افتتاح مونديال قطر 2022 في الدوحة ، قطر.

قطعت العلاقات بين القاهرة وأنقرة في عام 2013 بعد أن أطاح السيسي بالرئيس آنذاك محمد مرسي.

قالت القاهرة إن مصر وتركيا عينتا، الثلاثاء، سفيرين لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد قطيعة دامت نحو 10 سنوات.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن عمرو الحمامي أصبح سفيرا في أنقرة بينما رشحت تركيا صالح موتلو سفيرا لها في القاهرة.

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قالت وزارة الخارجية التركية إن البلدين استعادا العلاقات بعد اتفاق توصل إليه الرئيسان رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي. قطعت العلاقات بين القاهرة وأنقرة في عام 2013 بعد أن أطاح السيسي بالرئيس آنذاك محمد مرسي.

في ذلك الوقت، أدان أردوغان ما عتبره انقلابا ووصفه بأنه "ضار وغير إنساني وضد الشعب والإرادة الوطنية والديمقراطية". كما وفرت تركيا الملاذ للمعارضين المصريين.

في وقت سابق من تشرين الثاثي/نوفمبر، التقى أردوغان والسيسي في قطر التي استضافت مباريات كأس العالم. وعقد المسؤولان اجتماعا استمر قرابة 45 دقيقة ليعلنا عن عملية "بناء العلاقات" بين البلدين.

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