الجيش الإسرائيلي يحيّد مسارا ملغما تحت أرضي في مسجد الأنصار بمخيم جنين

بحسب البيان المشترك فقد "قام مقاتلو وحدة ايجوز ويهلام تحت إشراف الشاباك، بمصادرة وتحييد مسار إرهابي تحت الأرض في مسجد الأنصار في مخيم جنين

كشفت قيادات الجيش الإسرائيلي عن قيام الوحدات العسكرية بتحييد مسار تحت أرضي ملغم تحت مسجد الأنصار في مخيم جنين الذي تتمحور فيه عمليات الجيش منذ فجر الاثنين.

وبحسب البيان المشترك للجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم الشاباك فقد "قام مقاتلو وحدة ايجوز ويهلام تحت إشراف الشاباك، بمصادرة وتحييد مسار إرهابي تحت الأرض في مسجد الأنصار في المدينة، باستخدام أدوات تقنية متطورة".

IDF Spokesperson حفريات في مسجد الأنصار ومصادرة أسلحة ضمن عملية "بيت وحديقة" في جنين.

ووفقا لما قاله قائد وحدة إيجوز أثناء العملية: "الحفريات التي أجريت في المسجد حولته إلى هدف محصن".

كما اشتمل عمل الجيش على تفعيل كلاب وحدة ستينغ في المنطقة حيث أرسلت هذه معلومات استخباراتية تكتيكية إلى القوات المناورة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أفاد في وقت سابق من يوم الثلاثاء أنه تبقت لدى الجيش 10 مهام قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء العملية التي بدأت فجر الاثنين على نحو مباغت واستهدفت "أوكار الإرهابيين" وفق المستويات الرسمية والعسكرية الإسرائيلية.