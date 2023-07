أفادت مصادر أولية بوقوع عملية هجوم دهسا في شارع بنحاس روزين في تل أبيب ما تسبب بإصابة ثمانية مصابين واحد بحالة خطيرة، و3 في حالة معتدلة إلى خطيرة، حالتين متوسطتي الإصابة وحالة خفيفة إلى معتدلة وحالة واحدة مصابة بالهلع.

المتحدث باسم نجمة داود الحمراء: في الساعة 1:08 مساءً ، تم تلقي تقرير على الخط الساخن 101 التابع لنجمة داوود الحمراء في منطقة دان وسط تل أبيب، حول عدد من الإصابات على ما يبدو من حادث سيارة في شارع بنحاس روزين.

وبحسب التقرير الأولي يقوم المسعفون التابعون لجمعية نجمة داود الحمراء بتقديم العلاج الطبي لحوالي 5 ضحايا في الحال.

ويشير الموجودون في المكان إلى إمكانية أن تكون العملية عملية دهس وطعن، نظرا لوجود مصاب مطعون في رقبته فيما صوت إطلاق الرصاص نجم عن تحييد منفذ عملية الدهس.