منفذ عملية تل أبيب مقيم غير شرعي من بلدة السموع قضاء الخليل

وذكر الشاباك في بيان، أن "المهاجم هو عبد الوهاب خلايلة، 20 عاما، من بلدة السموع جنوب الضفة الغربية بالقرب من الخليل".

قال جهاز الأمن العام الشاباك، إن الفلسطيني منفذ الذي نفذ هجوم الدهس والطعن في تل أبيب لم يكن لديه تصريح دخول إلى إسرائيل.

وذكر الشاباك في بيان، أن "المهاجم هو عبد الوهاب خلايلة، 20 عاما، من بلدة السموع جنوب الضفة الغربية بالقرب من الخليل".

كشفت السلطات الإسرائيلية أن منفذ العملية في شارع بنحاس روزين في تل أبيب، وسط إسرائيل، والتي أسفرت عن إصابة سبعة هو عبد الوهاب عيسى حسين خلايلة (23 عاما) وهو مقيم غير شرعي في إسرائيل من بلدة السموع قضاء مدينة الخليل جموب الضفة الغربية.

مسؤولون أمنيون إسرائيليون يحاولون حاليا الفهم كيفية دخوله، وزمن ومناطق مكوثه في إسرائيل، كما أن الجيش الاسرائيلي كثف بصورة كبيرة تواجده على خط التماس خلال الأشهر الأخيرة، بما يشمل تعاون واسع بين الجيش الاسرائيلي، الشاباك حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية.

خلال ساعات الظهيرة، سار منفذ عملية الطعن والدهس على الرصيف ومسار الدراجات في شارع بنحاس روزين وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية انه كان يرتدي زيا عسكريا، وبحسب المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية خرج المنفذ بمرحلة ما من السيارة وبدأ بطعن أشخاص- وفي أعقاب ذلك تم إطلاق النار عليه وتحييده، واسفرت العملية عن اصابة تسعة أشخاص ، ثلاثة منهم حالتهم خطيرة واثنين متوسطة واربعة طفيفة. وقام فيسبوك بحذف واغلاق حسابه في أعقاب العملية.