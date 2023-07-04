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  • بالفيديو: إسرائيلي وابنيه يحاولون ايقاف طائرة بعد تفويتهم موعد الرحلة بأحد مطارات تركيا

بالفيديو: إسرائيلي وابنيه يحاولون ايقاف طائرة بعد تفويتهم موعد الرحلة بأحد مطارات تركيا

i24news

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صورة عامة للمطار
MUSATAFA OZER / AFPصورة عامة للمطار

يشار الى أن الشرطة التركية قامت بتوقيفهم واعتقالهم في اعقاب محاولتهم وقف الطائرة والصعود عليها

نشرت وسائل إعلام في تركيا اليوم فيديو استثنائي على وجه الخصوص، يظهر فيه والد إسرائيلي وابنيه تواجدوا في مطار صبيحة كوكجن الدولي في إسطنبول وظهروا في الفيديو وهم يقفزون من جناح الطائرة بعد تأخرهم عن رحلتهم إلى إسرائيل.  

https://twitter.com/i/web/status/1676244950126587905

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ويتضح من تفاصيل الحدث أن اثنين صعدا ا الى جناح الطائرة، وبعد ذلك قفزوا من علو 3 أمتار الى المنطقة التي كانت تتوقف فيها طائرة شركة الطيران "أناضول جيت" بهدف ايقافها. واعتقلت السلطات التركية الأب والابن ، بعد أن قام العمال المحليين بايقافهم. 

وفي تعقيب وزارة الخارجية الإسرائيلي ذكر أن الحدث معروف لديها وان القنصل الإسرائيلي في أسطنبول يتابعه :"اليوم اعتقل أب وولديه، بعد اقتحامهم منطقة جوية بعد أن فوتت العائلة الرحلة الى البلاد. اعتقل الثلاثة واقتيدوا الى محطة الشرطة، وينتظرون تنفيذ الاجراءات القانونية أمام السلطات". 

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