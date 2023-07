بالفيديو: إسرائيلي وابنيه يحاولون ايقاف طائرة بعد تفويتهم موعد الرحلة بأحد مطارات تركيا

نشرت وسائل إعلام في تركيا اليوم فيديو استثنائي على وجه الخصوص، يظهر فيه والد إسرائيلي وابنيه تواجدوا في مطار صبيحة كوكجن الدولي في إسطنبول وظهروا في الفيديو وهم يقفزون من جناح الطائرة بعد تأخرهم عن رحلتهم إلى إسرائيل.

