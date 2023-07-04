بالفيديو: إسرائيلي وابنيه يحاولون ايقاف طائرة بعد تفويتهم موعد الرحلة بأحد مطارات تركيا

يشار الى أن الشرطة التركية قامت بتوقيفهم واعتقالهم في اعقاب محاولتهم وقف الطائرة والصعود عليها

نشرت وسائل إعلام في تركيا اليوم فيديو استثنائي على وجه الخصوص، يظهر فيه والد إسرائيلي وابنيه تواجدوا في مطار صبيحة كوكجن الدولي في إسطنبول وظهروا في الفيديو وهم يقفزون من جناح الطائرة بعد تأخرهم عن رحلتهم إلى إسرائيل.

https://twitter.com/i/web/status/1676244950126587905 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويتضح من تفاصيل الحدث أن اثنين صعدا ا الى جناح الطائرة، وبعد ذلك قفزوا من علو 3 أمتار الى المنطقة التي كانت تتوقف فيها طائرة شركة الطيران "أناضول جيت" بهدف ايقافها. واعتقلت السلطات التركية الأب والابن ، بعد أن قام العمال المحليين بايقافهم.

وفي تعقيب وزارة الخارجية الإسرائيلي ذكر أن الحدث معروف لديها وان القنصل الإسرائيلي في أسطنبول يتابعه :"اليوم اعتقل أب وولديه، بعد اقتحامهم منطقة جوية بعد أن فوتت العائلة الرحلة الى البلاد. اعتقل الثلاثة واقتيدوا الى محطة الشرطة، وينتظرون تنفيذ الاجراءات القانونية أمام السلطات".