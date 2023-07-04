بنيامين نتنياهو : "من يعتقد أن مثل هذا الهجوم سوف يردعنا عن مواصلة حربنا ضد الإرهاب فهو مخطئ"

وتابع نتنياهو: "أهنئ مقاتلينا الشجعان الذين دمروا العديد من البنى التحتية المتطرفة في جنين، وبالتالي منعوا العديد من الهجمات"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى موقع "سالم" العسكري بالقرب من جنين، إن "من يعتقد أن مثل هذا الهجوم سوف يردعنا عن مواصلة حربنا ضد الإرهاب فهو مخطئ"، وأضاف أنه "ببساطة لا يعرف روح دولة إسرائيل ولا يعرف حكومتنا ومواطنينا و مقاتلينا".

وأضاف نتنياهو في تصريح لوسائل الإعلام خلال زيارة قام بها رفقة وزير الأمن يوآف غالانت، "اليوم كان هناك اعتداء اجرامي في تل ابيب توقف بسبب تدخل مواطن مسلح. ولولا هذا التدخل كان من الممكن ان يودي هذا الهجوم بحياة الكثيرين، واتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وتابع نتنياهو: "أهنئ مقاتلينا الشجعان الذين دمروا العديد من البنى التحتية المسلحة في جنين، وبالتالي منعوا العديد من الهجمات"، مردفا، "في هذه اللحظات نحن نكمل المهمة ويمكنني القول أن عمليتنا الواسعة في جنين ليست لمرة واحدة".

وأكد نتنياهو، "سنستمر طالما كان ذلك ضروريا للقضاء على الإرهاب ولن نسمح لجنين بالعودة إلى كونها مدينة ملجأ للتطرف وسنقضي على الإرهاب أينما نراه ونشله".

وكانت قد أفادت مصادر أولية بوقوع عملية هجوم دهس في شارع بنحاس روزين في تل أبيب ما تسبب بإصابة ثمانية مصابين واحد بحالة خطيرة، و3 في حالة معتدلة إلى خطيرة، حالتين متوسطتي الإصابة وحالة خفيفة إلى معتدلة وحالة واحدة مصابة بالهلع.