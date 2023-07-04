السعودية والمغرب وتركيا تدين استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين

وطالبت الدول الثلاثة بوقف العملية معتبرة أن "الأوضاع باتت خطيرة جدا" في الأراضي الفلسطينية

مع استمرار العملية العسكرية الاسرائيلية في جنين، أدانت كل من السعودية والمغرب وتركيا اليوم العملية التي أطلق عليها الجيش الاسرائيلي "البيت والحديقة" وأدت الى مقتل 11 فلسطينيا وإصابة العشرات، وطالبوا بوقفها

وطالب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي الجديد على الشعب الفلسطيني، كما ندد بالاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني" معتبرا أن الوضع خطير جدا في الأراضي الفلسطينية على حد قوله.

في حين ذكر البيان الصادر عن الخارجية السعودية إن "المملكة العربية السعودية تُدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين". واعربت المملكة عن "رفضها التام لما تقوم به القوات الاسرائيلية من انتهاكات".

في حين طالب وزير الخارجية التركية هاكان فيدان بوقف العملية العسكرية في جنين "بصورة عاجلة" اضافة الى وقف اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، واضاف إن تركيا تنقل وجهة نظرها هذه الى إسرائيل وقال :" ننقل وجهات نظرنا حول مصلحة المنطقة بأسرها إلى السلطات الإسرائيلية بطريقة منفتحة وشفافة".

وأضاف فيدان أن تركيا والأردن لديهما توافق تام بشأن القضية الفلسطينية ووضع الأماكن المقدسة خصوصا المسجد الأقصى، وأن أنقرة تهتم وتدعم دور الأسرة الهاشمية في حماية الأماكن المقدسة.