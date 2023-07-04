بعد عملية تل أبيب: الشرطة الإسرائيلية ترفع من جهوزيتها، وستنصب حواجز عند مداخل المدن

وكانت الشرطة الاسرائيلية بدأت الاستعداد لعمليات انتقامية بعد العملية العسكرية في جنين

في أعقاب العملية المزدوجة في تل أبيب التي أسفرت عن إصابة تسعة إسرائيليين ،رفعت الشرطة الإسرائيلية من جهوزيتها، وسيتم صباح غد نصب الحواجز في الشوارع عند مداخل المدن في كافة أنحاء البلاد، كما ستقوم قوات معززة من رجال الشرطة بالتجول في المجمعات والمراكز التجارية.

وأفيد أمس أن الشرطة الاسرائيلية تستعد لعمليات انتقامية بعد العملية العسكرية في جنين، وذلك من خلال جمع معلومات استخباراتية عديدة حول ما من المتوقع أن يحدث, كما حذر مفوض الشرطة الاسرائيلية كوبي شبتاي امس بأن التقديرات هي بأن تكون محاولات لعمليات انتقامية ويجب على الشرطة الاستعداد لذلك.

في حين ادانت المانيا اليوم العملية في تل أبيب وقالت الحكومة الألمانية في بيان "نحن ندين بشدة العملية الارهابية في تل ابيب" ، كما تطرقت ألمانيا للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنين وقالت إن "لاسرائيل مثل أي دولة اخرى الحق بالدفاع عن نفسها أمام الارهاب، لكن يجب عليها احترام القانون الدولي. يجب على إسرائيل ضمان أمن السكان الأبرياء".