ليبيريا تنوي فتح سفارة لها في إسرائيل

وتعمل ليبيريا، التي تعد هي واحدة من أعظم أصدقاء إسرائيل في القارة الأفريقية، على تعزيز التعاون الاقتصادي والزراعي والطاقة بين البلدين.

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، في إسرائيل برئيس ليبيريا ونظيره الليبيري، حيث أعلن ممثلو الدولة خلال هذه الاجتماعات عن عزمهم فتح سفارة في إسرائيل، لكن دون تحديد موعد.

وتعمل ليبيريا، التي تعد هي واحدة من أفضل أصدقاء إسرائيل في القارة الأفريقية، على تعزيز التعاون الاقتصادي والزراعي والطاقة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "إنني أرحب بعزم ليبيريا على فتح سفارة في إسرائيل، الأمر الذي سيعزز روابط الصداقة بين البلدين. ليبيريا هي إحدى أعظم أصدقاء إسرائيل في القارة الأفريقية".

Miri Shimonovitz/ Foreign ministry الرئيس الليبيري ووزير الخارجية الإسرائيلي

وأضاف الوزير، "شكرت رئيس ليبيريا، جورج وياه، على دعمه لإسرائيل في المؤسسات الدولية واتفقنا على العمل معًا لتعميق التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والزراعة والمياه، والاستفادة من المعرفة والخبرة الإسرائيلية وتعزيز الوفود التجارية إلى إسرائيل. وليبيريا ".

في حزيران/يونيو 2022 ، أعلنت أعلنت ليبيريا أنها ستفتح سفارة في إسرائيل، وعلى الرغم من أن ليبيريا دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة ، إلا أنها حليف مهم لإسرائيل على الساحة الدولية، حيث وقفت بانتظام إلى جانب إسرائيل، سواء في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الأفريقي في السنوات الأخيرة.