مقتل جندي إسرائيلي بالرصاص خلال العملية العسكرية في جنين

ونشرت أكبر عملية نفذتها إسرائيل في الضفة الغربية منذ 20 عاما، أكثر من ألف جندي إسرائيلي في حملة مكافحة التطرف، التي بدأت بعد الساعة الواحدة من صباح أمس الإثنين

أكد الجيش الإسرائيلي، أن جنديا قتل جراء إصابته بالرصاص في منطقة جنين، وتلقى علاجًا ميدانيًا، ونقل للعلاج في مستشفى هعيمق بالعفولة وهناك تم الاعلان عن وفاته جراء الاصابة بالرصاص في صدره.

ونشر في إطار أكبر عملية نفذتها إسرائيل في الضفة الغربية منذ 20 عاما، أكثر من ألف جندي إسرائيلي في حملة عسكرية استهدفت الخلايا المسلحة في جنين، التي بدأت بعد الساعة الواحدة من صباح أمس الإثنين بقليل.

وقُتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيًا، جميعهم من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 23 عامًا.

وصدم مسلح فلسطيني اليوم الثلاثاء، بسيارة مارة في تل أبيب، وقام بعملية طعن قبل أن يتم تحييده من قبل مواطن مسلح.

في شهر حزيران/يونيو، تم القبض على ثمانية جنود من الجيش الإسرائيلي وضباط من حرس الحدود في كمين خلال عملية روتينية في جنين. وتعرضت سيارتهم للهجوم بعبوة ناسفة .

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى موقع "سالم" العسكري بالقرب من جنين، إن "من يعتقد أن مثل هذا الهجوم سوف يردعنا عن مواصلة حربنا ضد الإرهاب فهو مخطئ"