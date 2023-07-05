إطلاق 5 صواريخ من غزة على إسرائيل والجيش الإسرائيلي يرد

وبحسب المعطيات، فإنه لم يصب أحد بأذى رغم سقوط بعض شظايا الصواريخ على منزل في سديروت.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن خمسة صواريخ أطلقت على إسرائيل من قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أسقطت جميعها بواسطة نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي.

وبحسب المعطيات، فإنه لم يصب أحد بأذى رغم سقوط بعض شظايا الصواريخ على منزل في سديروت.

وردا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي موقعاً لإنتاج الذخائر تابع لحماس، فضلاً عن موقع لإنتاج المواد الخام للصواريخ، وكان إطلاق الصواريخ هو الأول من القطاع منذ القتال مع الجهاد الإسلامي في أيار / مايو الماضي.

وقال الجيش إن "منشأة تحت الأرض تستخدم لإنتاج الصواريخ تعرضت للقصف، مما وجه ضربة كبيرة لقدرات الحركة". وأضاف إن "إسرائيل تحمل حماس مسؤولية أي هجوم ينطلق من قطاع غزة".

ويأتي ذلك في نهاية عملية عسكرية موسعة في جنين قتل خلالها جندي إسرائيلي، كما قتل ما لا يقل عن 13 فلسطينيا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، وأصيب عشرات آخرون في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.