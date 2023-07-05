الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي ينهي رسمياً العملية العسكرية في جنين

وبحسب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي العميد دانيال حجاري، فإن جميع أهداف الجيش قد تحققت.

غادرت جميع قوات الأمن الإسرائيلية مخيم اللاجئين ومدينة جنين بالضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء، حيث أنهى الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية رسميا.

وبحسب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي العميد دانيال حجاري، فإن جميع أهداف الجيش قد تحققت.

وكان الجيش قد كشف أن خلال العملية قتل جندي اسرائيلي في جنين اثناء خروج القوات مساء أمس الثلاثاء، وتم التعرف عليه على أنه الرقيب دافيد يهودا إسحاق، 23 عاما، من مستوطنة "بيت إيل" بالضفة الغربية، وستقام جنازته في وقت لاحق اليوم.

بدورها، أكدت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية مقتل 13 فلسطينيا خلال العملية التي بدأت فجر الإثنين.

وحدد الجيش الإسرائيلي مواقع تخزين الأسلحة ، ومختبرات المتفجرات ، والطرق السرية وغيرها من البنى التحتية في مخيم جنين للاجئين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن خمسة صواريخ أطلقت على إسرائيل من قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أسقطت جميعها بواسطة نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي.