وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، زياد النخالة، إن "الشعب الفلسطيني حقق نصرا كبيرا في دحر العدوان على جنين ومعسكرها"

امتلأت الشوارع في جنين، مساء أمس الثلاثاء، بمئات الفلسطينيين بعد انهاء القوات الإسرائيلية العملية العسكرية في جنين، ورددوا صيحات "الله اكبر" بالاعلام ورددوا شعارات تمجد الفصائل الفلسطينية، مؤكدين النصر الكامل على الجيش الاسرائيلي وأنه اضطر "للإنسحاب" دون تحقيق أي من أهدافه.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، زياد النخالة، في بيان صدر عقب الانسحاب الإسرائيلي إن "الشعب الفلسطيني حقق نصرا كبيرا في دحر العدوان على جنين ومعسكرها".

كما أعلنت حماس "انتصارها" بعد الانسحاب الإسرائيلي، وأكد زعيمها إسماعيل هنية، مساء أمس الثلاثاء، أن "المقاومة الفلسطينية علمت العدو درسا قاسيا، وتكبدته خسائر فادحة".

وقال في بيان صدر فجر الأربعاء، إن الأيام المقبلة "ستكشف عن حجم الضربة الشديدة التي وجهتها المقاومة للعدو" ، مضيفاً أن "المقاومة هي الخيار الاستراتيجي للفلسطينيين للرد على العدوان وطرد الاحتلال من أراضينا الفلسطينية ".

بدوره اشاد الناطق باسم حماس حازم قاسم "بالمقاومة والانتصار على إسرائيل". واضاف ان "جنين هزمت الجيش مرة اخرى وستبقى جنين معقل مقاومة وشوكة في خاصرة الاحتلال".