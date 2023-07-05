هجوم إطلاق نار قرب مستوطنة هار براخا في الضفة الغربية بدون اي اصابات

يشار الى أن "المركبة البيضاء لاذت بالفرار، وتقوم حاليا قوات من الجيش الاسرائيلي بعمليات مطاردة للعثور على المنفذين، في حين تم اغلاق مدخل المستوطنة".

تعرضت مركبة تابعة لدورية للشرطة الاسرائيلية، وواجهة محل تجاري في مدخل مستوطنية هار براخا قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية لهجوم اطلاق نار بدون وقوع اي اصابات.

وأثناء البحث، تبين أن "سيارة صغيرة بيضاء، قامت بإطلاق النار تجاه دورية شرطة ومحل تجاري، مما أسفر هذا عن أضرار في واجهة المحل ومركبة وقفت قرب مركبة الشرطة، لكن دون وقوع اصابات بشرية".

ويشار الى أن "المركبة البيضاء لاذت بالفرار، وتقوم حاليا قوات من الجيش الاسرائيلي بعمليات مطاردة للعثور على المنفذين، في حين تم اغلاق مدخل المستوطنة".

وكانت قد غادرت جميع قوات الأمن الإسرائيلية مخيم اللاجئين ومدينة جنين بالضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء، حيث أنهى الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية رسميا.