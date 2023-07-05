وزير الأمن الإسرائيلي يشيد بـ "العملية الناجحة" في جنين

وقال الوزير، بعد أن قدم تعازيه لأسرة الأركان في وفاة الرقيب دافيد يهودا يتسحاق الذي قتل خلال العملية، "قام الجنود بتفكيك عشرات المصانع المتطرفة في جنين

أشاد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، بعملية "ناجحة ودقيقة وجريئة" للقوات الإسرائيلية في جنين.

وقال الوزير، بعد أن قدم تعازيه لأسرة هيئة الأركان في وفاة الرقيب دافيد يهودا يتسحاق الذي قتل خلال العملية، قال إن " الجنود قاموا بتفكيك عشرات ورشات الأسلحة في جنين، وصادروا ذخائر وأنواع مختلفة من الأسلحة. ومن هناك نشر المسلحون الموت في أنحاء الضفة الغربية وما وراء الخط الأخضر".

وتابع يوآف غالانت: "لقد قصفنا جميع المواقع المسلجة بفضل المعلومات الاستخبارية الدقيقة، بينما نجا 12 ألف مدني يعيشون في مخيم اللاجئين، وهو أمر ليس سهلا"

وأضاف: "مثلما اتخذنا إجراءات استهدفت الجهاد الإسلامي في غزة". قبل شهرين، اتخذنا إجراءات ضد جميع المنظمات المسلحة في مخيم جنين للاجئين، ونعرف كيف نكرر ذلك حيثما كان ذلك ضروريا ".

وختم الوزير بالقول "نسعى للسلام والشراكة مع الجميع. ومن ناحية أخرى، فإن أي شخص يحاول إيذاء مواطني إسرائيل سيواجه قوة الجيش الإسرائيلي".