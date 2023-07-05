هجوم تل أبيب: اثنان من الجرحى التسعة لا زالت حالتهم حرجة جدا

وتحسنت حالة الجرحى الذين تم إدخالهم إلى مستشفى بيلينسون بين عشية وضحاها، حيث تم إجراء عملية جراحية لرجل يبلغ من العمر 30 عامًا في حالة متوسطة مع طعنة في بطنه.

كشف مستشفى بيلينسون بإسرائيل، حيث يتلقى العلاج ضحايا الهجوم الذي وقع أمس في شمال تل أبيب، اليوم الأربعاء، أن "حالتان في حالة حرجة، وثلاثة منهم قد تحسنت وأن حياتهم لم تعد في خطر".

وقال المستشفى في بيان له، "لا تزال امرأتان تتعالجان تم إدخالهما إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين تتم معالجة اثنان من المصابين بجروح أقل خطورة في ايخيلوف في أقسام جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام".

وتحسنت حالة الجرحى الذين تم إدخالهم إلى مستشفى بيلينسون بين عشية وضحاها، حيث تم إجراء عملية جراحية لرجل يبلغ من العمر 30 عامًا في حالة متوسطة مع طعنة في بطنه.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال رجل يبلغ من العمر 76 عامًا مصابًا بطعنات متوسطة في الصدر في العناية المركزة، بينما تمكن رجل آخر يبلغ من العمر 66 عامًا مصابًا بإصابات طفيفة في الوجه من العودة إلى المنزل في المساء.

وبحسب ما ورد فإن امرأة حامل تبلغ من العمر 30 عامًا فقدت طفلها الذي كانت تحمله.

وأسفرت عملية هجوم دهسا في شارع بنحاس روزين في تل أبيب عن إصابة تسعة إسرائيليين، ورفعت الشرطة الإسرائيلية من جهوزيتها.