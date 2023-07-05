الضفة الغربية: تنظيم مسيرة إسرائيلية فلسطينية من قرية برقة إلى بؤرة حومش

دعت قيادة بلدية برقة إلى تنظيم المسيرة بالتعاون مع ائتلاف من الجمعيات من بينها حركة السلام الآن و'مقاتلون من أجل السلام'

أعلنت مجموعة من الجمعيات الإسرائيلية اليسارية عن تنظيم مسيرة في الضفة الغربية لتسليط الضوء على قضية الاستيطان وتغوله على حساب الفلسطينيين، تحت غطاء الاحتلال وفق المنظمين.

ومن المقرر أن ينطلق العديد من الإسرائيليين والفلسطينيين يوم الجمعة الوشيك في مسيرة مشتركة من قرية برقة (وهي من قرى محافظة نابلس) إلى بؤرة حومش المقامة فوق أراضي سكان القرية.

يشار إلى أن قيادة بلدية برقة دعت إلى تنظيم المسيرة بالتعاون مع ائتلاف من الجمعيات التي شاركت بتنظيم المسيرة هي حركة السلام الآن و'مقاتلون من أجل السلام' و'نكسر حاجز الصمت' و'أمهات ضد العنف' ومحسوم ووتش و'محزقيم' و 'زازيم' و 'كرايم منستر' و 'يش غفول'.

العودة إلى حومش حلم راود سكان المستوطنة منذ سنوات على ضوء قانون فك الارتباط في الذي حال دون بقائهم فيها. أما اليوم وبعد حوالي شهرين من موافقة الكنيست على إلغاء قانون فك الارتباط بضغط من المركبات اليمينية في حكومة نتنياهو في مقدمتها عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية (سموتريتش) فقد نقلوا البؤرة الى موقع جديد يضمن لهم الاستقرار فيها مجددا.

ألغى الكنيست/ البرلمان الإسرائيلي قانون فك الارتباط لعام 2005 الذي ألغى أحقية الوجود الإسرائيلي في المستوطنات التي تم إخلاؤها في الضفة الغربية، وتم تمرير التشريع في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 31 مقابل 18 صوتًا، مما جعله قانونًا ساري المفعول.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أكد مسؤولون إسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين أنهم لا يخططون لإنشاء مستوطنة في بؤرة "حومش"، وسط إنتقاد أمريكي لإلغاء الجيش الإسرائيلي قرارا له يمنع الإسرائيليين من دخول المستوطنة في شمال الضفة الغربية.