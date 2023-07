أكد مسؤول إسرائيلي كبير مطلع، مساء اليون الأربعاء، أن "إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لإعادة المواطنة المتخطفة إليزابيث تسوركوف، وهي مواطنة إسرائيلية روسية، محتجزة كرهينة منذ أربعة أشهر في العراق من قبل جماعة إرهابية تدعى كتائب حزب الله ( جماعة منفصلة عن حزب الله اللبناني) وأشار إلى أنه"يبدو أن الذين اختطفوها كانوا يعرفون مسبقًا أنها إسرائيلية. وتتابع إسرائيل هذه القضية منذ بعض الوقت. و سنفعل كل ما في وسعها لإعادتها إلى منزلها، وتتخذ الإجراءات المناسبة".

وأشار المسؤول إلى أن "العراق يعتبر رسميا دولة معادية"، (القانون الإسرائيلي يمنع مواطنيه من السفر إلى العراق، حتى لو كانوا يحملون جنسية أخرى". وقال المسؤول ان "هذه ليست زيارته الاولى للعراق ولا لدول اخرى تنطوي على مخاطر ".

وأكد على أن إسرائيل "تستكشف عدة طرق وتفكر في خيارات مختلفة لتأمين إطلاق سراح إليزابيث (...) نحن نتطلع إلى وضع طرق لمنع حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى في المستقبل، وسنتخذ إجراءات بشأن هذا في المستقبل. على مستوى الحكومة".

واضافت "تم ابلاغنا بالاختطاف بعد ايام قليلة من اعتقالها. المعلومات الان تنقل الى الخارج ويمكننا تأكيدها رسميا. تأكدنا انها على قيد الحياة وبصحة جيدة. وتعتبر الحكومة العراقية مسؤولة عن سلامتها".

وبحسب وسائل إعلام عربية ، كانت إليزابيث تسوركوف تقيم في بغداد عندما اختطفت، وهي خبيرة في شؤون سوريا وداعش والشرق الأوسط. وحاصلة على درجة الماجستير من جامعة تل أبيب في تاريخ الشرق الأوسط ودرجة البكالوريوس في الاتصال والعلاقات الدولية من الجامعة العبرية في القدس" بحسب ما أفاد به موقع "والا"

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد كشف اليوم الأربعاء، أن "المواطنة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي فقدت في العراق منذ أربعة أشهر، لا تزال على قيد الحياة ومحتجزة كرهينة لدى مليشيا كتائب حزب الله الشيعية(عير مرتبطة بحزب الله اللبناني)"وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، فإن إليزابيث تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية والروسية، "لا تزال على قيد الحياة، ونرى العراق مسؤولاً عن مصيرها وسلامتها".

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن " إليزابيث تسوركوف أكاديمية دخلت العراق في آذار / مارس المنصرم بجواز سفرها الروسي وبمبادرة منها، من أجل أطروحة الدكتوراه والبحث الأكاديمي لجامعة برينستون في الولايات المتحدة"