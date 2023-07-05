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إسرائيل: اعتقال صحفي فرنسي في معبر جلبوع بعد العثور على ثلاث قنابل يدوية في سيارته

i24NEWS

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اعتقال صحفي فرنسي عند معبر جلبوع وفي سيارته ثلاث قنابل يدوية 5 يوليو 2023
Photo credit: IMOD Spokesperson’s Officeاعتقال صحفي فرنسي عند معبر جلبوع وفي سيارته ثلاث قنابل يدوية 5 يوليو 2023

الصحفي حمل بطاقة هوية صحفي رسمي، وجاء قادما من مدينة جنين باتجاه المعبر ظهر اليوم الأربعاء

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأمن القبض على صحفي فرنسي في معبر جلبوع بعد العثور على ثلاث قنابل يدوية في سيارته، الأربعاء. 

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وأضاف المتحدث أن "الصحفي حمل بطاقة هوية صحفي رسمي، وجاء قادما من مدينة جنين إلى المعبر ظهر اليوم. وعند فحص سيارته، اكتشف حراس وزارة الأمن قنبلة غاز وقنبلتين إضافيتين تستخدمان لتفريق أعمال الشغب. 

ووصلت قوات الشرطة إلى المعبر للتخلص من القنابل بأمان. وأفيد أيضا أنه تم اعتقال الصحفي لإجراء مزيد من التحقيقات من قبل قوات الأمن، وتم إرسال تقرير إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية.

غادرت  جميع قوات الأمن الإسرائيلية مخيم اللاجئين ومدينة جنين في الضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء، حيث أنهى الجيش الإسرائيلي رسميا عملية عسكرية واسعة دامت 48 ساعة.

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