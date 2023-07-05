البنتاغون: قواتنا منعت إيران من احتجاز ناقلتي نفط تجاريتين قبالة سواحل عُمان

عناصر البحرية الإيرانية فرّت من المكان في كلتا الحالتين ما أن رأوا المدمّرة الأميركية ’يو إس إس ماكفول’ على مقربة منهم"

أعلن البنتاغون، أنّ القوات الأميركية أحبطت محاولتين نفّذتهما البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، لاحتجاز ناقلتَي نفط تجاريتين في المياه الدولية قبالة سواحل عُمان"، مشيراً إلى أنّه في "إحدى هاتين المحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة"

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إنّ "الإيرانيين حاولوا احتجاز الناقلة ’تي آر إف موس’ التي ترفع علم جزر مارشال، وبعد ثلاث ساعات حاولوا احتجاز الناقلة ’ريتشموند فوياجر’ التي ترفع علم جزر الباهاماس"،

وقالت إن "عناصر البحرية الإيرانية فرّت من المكان في كلتا الحالتين ما أن رأوا المدمّرة الأميركية ’يو إس إس ماكفول’ على مقربة منهم"، ولفت البنتاغون الى ان "الزورق الإيراني غادر فور وصول المدمرة الأميركية ’يو أس أس ماكفول’"، واوضح بان "البحرية الأميركية تلقت نداء استغاثة من ناقلة نفط ثانية ترفع علم جزر البهاما كانت تبحر أيضا في المياه الدولية قبالة سواحل مسقط".