إذاعة الجيش الإسرائيلي: "واشنطن تطالب إسرائيل بترميم البنية التحتية المدنية في جنين"

الإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل بترميم البنية التحتية المدنية في حنين وقالت إنها "ستكون في تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لأ

فادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل بترميم البنية التحتية المدنية في جنين عقب العملية العسكرية الأخيرة، مشيرة إلى أنها "ستكون في تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لأجل ذلك"

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية، قد غادرت مخيم اللاجئين ومدينة جنين بالضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء، حيث أنهى الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية رسميا، وبحسب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي العميد دانيال حجاري، فإن جميع أهداف الجيش قد تحققت.

وكان الجيش قد كشف أن خلال العملية قتل جندي اسرائيلي في جنين اثناء خروج القوات مساء أمس الثلاثاء، وتم التعرف عليه على أنه الرقيب دافيد يهودا إسحاق، 23 عاما، من مستوطنة "بيت إيل" بالضفة الغربية، وستقام جنازته في وقت لاحق اليوم.

بدورها، أكدت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية مقتل 13 فلسطينيا خلال العملية التي بدأت فجر الإثنين.

وحدد الجيش الإسرائيلي مواقع تخزين الأسلحة ، ومختبرات المتفجرات ، والطرق السرية وغيرها من البنى التحتية في مخيم جنين للاجئين.

وحدد الجيش الإسرائيلي خمسة صواريخ أطلقت على إسرائيل من قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أسقطت جميعها بواسطة نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي.

في ما أشاد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، بعملية "ناجحة ودقيقة وجريئة" للقوات الإسرائيلية في جنين.

وقال الوزير، بعد أن قدم تعازيه لأسرة هيئة الأركان في وفاة الرقيب دافيد يهودا يتسحاق الذي قتل خلال العملية، قال إن " الجنود قاموا بتفكيك عشرات ورشات الأسلحة في جنين، وصادروا ذخائر وأنواع مختلفة من الأسلحة. ومن هناك نشر المسلحون الموت في أنحاء الضفة الغربية وما وراء الخط الأخضر".