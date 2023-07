بلينكن يناقش مع وزير خارجية الإمارات دور البلدين في قضيتي اليمن وسوريا

تحدث وزير الخارجية الأميركي مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان وناقش معه التزام بلاده المشترك بالسلام في اليمن فضلا عن الالتزام بدعم وصول المساعدات الإنسانية الى غرب سوريا، وفق تغريدة نشرها الخميس.

