بلينكن يناقش مع وزير خارجية الإمارات دور البلدين في قضيتي اليمن وسوريا

تحدث وزير الخارجية الأميركي مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان وناقش معه التزام بلاده المشترك بالسلام في اليمن

تحدث وزير الخارجية الأميركي مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان وناقش معه التزام بلاده المشترك بالسلام في اليمن فضلا عن الالتزام بدعم وصول المساعدات الإنسانية الى غرب سوريا، وفق تغريدة نشرها الخميس.

https://twitter.com/i/web/status/1676725080393392128 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وجاء في التغريدة التي كتبها بلينكن بهذا الخصوص: "تحدثت مع وزير خارجية الإمارات الشيخ بن زايد آل نهيان وناقشنا التزامنا المشترك بالسلام في اليمن ودعمنا لوصول المساعدات الإنسانية إلى الملايين المحتاجين في شمال غرب سوريا. سنواصل العمل معًا لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي".