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بلينكن يناقش مع وزير خارجية الإمارات دور البلدين في قضيتي اليمن وسوريا

i24NEWS

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وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره السعودي في الرياض ، 8 يونيو 2023
AHMED YOSRI / POOL / AFPوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره السعودي في الرياض ، 8 يونيو 2023

تحدث وزير الخارجية الأميركي مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان وناقش معه التزام بلاده المشترك بالسلام في اليمن

تحدث وزير الخارجية الأميركي مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان وناقش معه التزام بلاده المشترك بالسلام في اليمن فضلا عن الالتزام بدعم وصول المساعدات الإنسانية الى غرب سوريا، وفق تغريدة نشرها الخميس. 

https://twitter.com/i/web/status/1676725080393392128

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وجاء في التغريدة التي كتبها بلينكن بهذا الخصوص: "تحدثت مع وزير خارجية الإمارات الشيخ بن زايد آل نهيان وناقشنا التزامنا المشترك بالسلام في اليمن ودعمنا لوصول المساعدات الإنسانية إلى الملايين المحتاجين في شمال غرب سوريا. سنواصل العمل معًا لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي".

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