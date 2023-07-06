سماع دوي انفجار عند الحدود الشمالية لإسرائيل والجيش يحقق في انفجار لغم أرضي

أوضح الجيش الإسرائيلي أنه على الأغلب لغم أرضي وليس صاروخا. حيث قال الناطق بلسان الجيش "ليس لدينا معلومات عن إطلاق الصاروخ من لبنان. إنه لغم أرضي قديم".

أشار تقرير لرويترز الخميس أنه تم إطلاق صاروخ واحد على الأقل من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل وفق ثلاثة مصادر أمنية تحدثت مع الوكالة. وبحسب التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، فإنه لا توجد حادثة في الأراضي الإسرائيلية، وأن الانفجار وقع عبر السياج الحدودي، بالقرب من قرية الغجر، والتفاصيل قيد التحقيق.

في المقابل، أشار حزب الله في بيان إلى أن "قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت مؤخراً على اتخاذ اجراءات خطرة في القسم اللبناني ‏من بلدة الغجر الحدودية تمثلت بإنشاء سياج شائك وبناء ‏جدار إسمنتي حول كامل البلدة. هذه الإجراءات أدت إلى فصل القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية وفرضت عليها سلطتها. وأضاف "هذه الاجراءات الخطرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من الغجر بقوة ‏السلاح وفرض الأمر الواقع".

وتابع البيان "إزاء هذا التطور الخطير ندعو الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها والشعب اللبناني إلى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال وإلغاء الإجراءات العدوانية التي اتخذتها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته للوطن.

من جانبه أوضح الجيش الإسرائيلي أنه على الأغلب لغم أرضي وليس صاروخا. حيث قال الناطق بلسان الجيش "ليس لدينا معلومات عن إطلاق الصاروخ من لبنان. إنه لغم أرضي قديم'.

يتبع...